Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі змерзлий пес мандрує тролейбусами з пересадками

Сьогодні 14:54
просмотров

У Дніпрі змерзлий пес катався тролейбусами.

Новости Днепра про У Дніпрі змерзлий пес мандрує тролейбусами з пересадками

Днями у Дніпрі сильно похолодало. Температура повітря опустилася до -15. Від сильних морозів страждають перш за все бродячі тварини, яким нема куди податися, щоб зігрітися. На 12 кварталі помітили пса, який їхав у салоні тролейбуса №9. Очевидці кажуть, що собака зайшов до транспорту о 9 ранку на зупинці Дніпропрес і проїхав до тролейбусного ДЕПО. 

Схоже песик сильно змерз і не хотів виходити на вулицю, позаяк кондукторка не змогла його виманити із салону куском хліба, розповідають пасажири.

Вийшов десь на зупинці тролейбусного депо навпроти Varus.

Кондуктор спробувала виманити його скоринкою хліба, але він навіть оком не повів, змерз напевне, бідолашний.

О сьомій годині ранку сів у 9 тролейбус на зупинці Дніпропрес та вийшов на зупинці Гальченка.

Новости Днепра про У Дніпрі змерзлий пес мандрує тролейбусами з пересадками

Що цікаво, цього ж пса згодом помітили у тролейбусі №8. Очевидці кажуть, що собака забіг до салону в районі вулиці Титова. Тварина була чемною, не гавкала та не заважала пасажирам, тому люди припустили, що у неї є господар. Однак ніхто не супроводжував чотирилапого, який вийшов із транспорту на проспекті Поля. 

Новости Днепра про У Дніпрі змерзлий пес мандрує тролейбусами з пересадками

Новости Днепра про У Дніпрі змерзлий пес мандрує тролейбусами з пересадками

Після подорожей у тролейбусах, собака прибіг до офісної будівлі, що на проспекті Поля, 101. Небайдужі люди впустили песика до себе, аби пухнастик зігрівся. Люди припускають, що він домашній, позаяк виглядає доглянутим та чемним.

Тому зараз містяни намагаються знайти його господарів. 

Якщо у вас раптом загубився схожий на пухнастого мандрівника собака – деталі ТУТ.

Новости Днепра про У Дніпрі змерзлий пес мандрує тролейбусами з пересадками

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі змерзлий пес мандрує тролейбусами з пересадкамиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під’їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф
Новини Дніпра
Сьогодні 14:10
У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під’їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

Нещодавно у мережі опублікували фото розмальованого під'їзду на житловому масиві…

У Дніпрі з’явилася маршрутка з “підвищеним комфортом”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:56
У Дніпрі з’явилася маршрутка з “підвищеним комфортом”

У Дніпрі з'явилася маршрутка з ВІП-місцем.

“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину
Новини Дніпра
Сьогодні 13:03
“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину

Триває досудове розслідування.

Де в Дніпрі знаходиться вулиця-ліс і чому вона так називається
Новини Дніпра
Сьогодні 12:23
Де в Дніпрі знаходиться вулиця-ліс і чому вона так називається

У рамках перейменування у Дніпрі продовжують повертати вулицям їхню історичну…

Наверх