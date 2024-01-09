У Дніпрі змерзлий пес мандрує тролейбусами з пересадками

У Дніпрі змерзлий пес катався тролейбусами.

Днями у Дніпрі сильно похолодало. Температура повітря опустилася до -15. Від сильних морозів страждають перш за все бродячі тварини, яким нема куди податися, щоб зігрітися. На 12 кварталі помітили пса, який їхав у салоні тролейбуса №9. Очевидці кажуть, що собака зайшов до транспорту о 9 ранку на зупинці Дніпропрес і проїхав до тролейбусного ДЕПО.

Схоже песик сильно змерз і не хотів виходити на вулицю, позаяк кондукторка не змогла його виманити із салону куском хліба, розповідають пасажири.

Вийшов десь на зупинці тролейбусного депо навпроти Varus.

Кондуктор спробувала виманити його скоринкою хліба, але він навіть оком не повів, змерз напевне, бідолашний.

О сьомій годині ранку сів у 9 тролейбус на зупинці Дніпропрес та вийшов на зупинці Гальченка.

Що цікаво, цього ж пса згодом помітили у тролейбусі №8. Очевидці кажуть, що собака забіг до салону в районі вулиці Титова. Тварина була чемною, не гавкала та не заважала пасажирам, тому люди припустили, що у неї є господар. Однак ніхто не супроводжував чотирилапого, який вийшов із транспорту на проспекті Поля.

Після подорожей у тролейбусах, собака прибіг до офісної будівлі, що на проспекті Поля, 101. Небайдужі люди впустили песика до себе, аби пухнастик зігрівся. Люди припускають, що він домашній, позаяк виглядає доглянутим та чемним.

Тому зараз містяни намагаються знайти його господарів.

Якщо у вас раптом загубився схожий на пухнастого мандрівника собака – деталі ТУТ.

Читайте також:

Українська

Автор: