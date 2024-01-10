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У Дніпрі на Калиновій собаки покусали підлітка

Сьогодні 15:38
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На жаль, подібні випадки трапляються все частіше.
Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій собаки покусали підлітка

Фото умовне.

Нещодавно ми писали, що у Дніпрі на вулиці Радистів на дівчину напали безпритульні собаки та покусали її за ногу. Постраждалій навіть довелося накладати шви.

Сьогодні подібний інцидент стався на вулиці Калиновій, на ринку. Безпритульні собаки напали на підлітка та сильно покусали його за ногу.

Про це повідомили батьки хлопця у соцмережі.

Постраждалому навіть викликали “швидку”.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій собаки покусали підлітка

Будь ласка, будьте обачні!

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