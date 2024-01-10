У Дніпрі на Калиновій собаки покусали підлітка

Нещодавно ми писали, що у Дніпрі на вулиці Радистів на дівчину напали безпритульні собаки та покусали її за ногу. Постраждалій навіть довелося накладати шви.
Сьогодні подібний інцидент стався на вулиці Калиновій, на ринку. Безпритульні собаки напали на підлітка та сильно покусали його за ногу.
Про це повідомили батьки хлопця у соцмережі.
Постраждалому навіть викликали “швидку”.
Будь ласка, будьте обачні!
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