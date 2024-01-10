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  • У Дніпрі папуга, який міг загубитися, другий день поспіль прилітає поїсти до ресторану

У Дніпрі папуга, який міг загубитися, другий день поспіль прилітає поїсти до ресторану

Сьогодні 16:14
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У Дніпрі помітили папугу, який загубився.

Новости Днепра про У Дніпрі папуга, який міг загубитися, другий день поспіль прилітає поїсти до ресторану

Дніпряни помітили папугу, який другий день поспіль прилітає до ресторанчика, який розташований на Слобожанському проспекті. Червоно-синій птах з’явився на порозі закладу “Плов хочу” зранку 9 січня. Спочатку працівники та відвідувачі не звернули увагу на яскравого крилатого гостя. Невдовзі той зник. 

Однак наступного дня папуга знову прилетів до годівнички, яка висить біля літнього майданчика ресторану. Персонал закладу припускає, що птах міг загубитися. 

Вже другий день поспіль в ресторан “Плов Хочу” прилітає папуга. Може хтось загубив? На вулиці холодно, пташка сама не прогодується і замерзне, – йдеться у повідомленні телеграм-каналу “Днепр Сейчас”.

Зараз на вулиці сильні морози, тому люди переживають за пернатого, який міг загубитися, тож шукають господарів.

Новости Днепра про У Дніпрі папуга, який міг загубитися, другий день поспіль прилітає поїсти до ресторану

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про змерзлого пса, який мандрував тролейбусами аби зігрітися після потужних морозів. А на вулиці Калиновій собаки покусали підлітка. 

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Новости Днепра про У Дніпрі папуга, який міг загубитися, другий день поспіль прилітає поїсти до ресторануУкраїнська

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