У Кривому Розі на “АрселорМіттал” під час роботи загинув працівник: усі деталі

У Кривому Розі на виробництві загинув працівник.

На підприємстві “АрселорМіттал Кривий Ріг” стався нещасний випадок – загинув працівник.

Про сумну звістку повідомили на офіційній сторінці підприємства на Facebook.

Зазначається, що трагедія сталася 4 січня у копровому цеху департаменту з виробництва чавуну та сталі. Смертельну травму отримав виконуючий обов`язки майстра з ремонту обладнання.

За словами представників компанії, це був нещасний випадок. Однак вже створили комісію, яка проводить розслідування, щоб з’ясувати усі деталі інциденту та у майбутньому забезпечити безпечні умови праці на виробництві.

Висловлюємо співчуття родині загиблого й наголошуємо на абсолютній необхідності неухильного дотримання “Десяти золотих правил, що рятують життя”, та особливій увазі до ТОП 4 ризиків виробничого травматизму, що відноситься до категорії «ризиків–убивць» (падіння з висоти, розчавлення обертовими частинами обладнання, розчавлення рухомими частинами обладнання, електричний струм), – йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про залізничника, якого ледь не вбив російський дрон.

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