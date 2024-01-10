У Кривому Розі на “АрселорМіттал” під час роботи загинув працівник: усі деталі

На підприємстві “АрселорМіттал Кривий Ріг” стався нещасний випадок – загинув працівник.
Про сумну звістку повідомили на офіційній сторінці підприємства на Facebook.
Зазначається, що трагедія сталася 4 січня у копровому цеху департаменту з виробництва чавуну та сталі. Смертельну травму отримав виконуючий обов`язки майстра з ремонту обладнання.
За словами представників компанії, це був нещасний випадок. Однак вже створили комісію, яка проводить розслідування, щоб з’ясувати усі деталі інциденту та у майбутньому забезпечити безпечні умови праці на виробництві.
Висловлюємо співчуття родині загиблого й наголошуємо на абсолютній необхідності неухильного дотримання “Десяти золотих правил, що рятують життя”, та особливій увазі до ТОП 4 ризиків виробничого травматизму, що відноситься до категорії «ризиків–убивць» (падіння з висоти, розчавлення обертовими частинами обладнання, розчавлення рухомими частинами обладнання, електричний струм), – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про залізничника, якого ледь не вбив російський дрон.
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