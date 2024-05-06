Закрилася від патрульних в машині: у Дніпрі водійка перевозила велику партію безакцизних сигарет

У Дніпрі патрульні зупинили водійку, яка перевозила велику партію безакцизних сигарет.

Днями на вулиці Шосейній патрульні зупинили водійку автомобіля Mazda за порушення правил дорожнього руху. Також під час спілкування кермувальниця помітно нервувала, і намагалася зачинитися в авто.

Інспектори помітили, що всередині авто стоїть чимало великих коробок. Патрульні запитали у водійки, що всередині пакунків. Однак жінка відмовилася відповідати на це питання, а потім намагалася зачинитися в авто.

На місце викликали підмогу. Після приїзду слідчо-оперативної групи, з’ясувалося, що в авто коробки з безакцизними сигаретами. Правоохоронці вилучили їх у присутності свідків.

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