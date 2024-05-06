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  • Закрилася від патрульних в машині: у Дніпрі водійка перевозила велику партію безакцизних сигарет

Закрилася від патрульних в машині: у Дніпрі водійка перевозила велику партію безакцизних сигарет

Сьогодні 17:57
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У Дніпрі патрульні зупинили водійку, яка перевозила велику партію безакцизних сигарет.

Новости Днепра про Закрилася від патрульних в машині: у Дніпрі водійка перевозила велику партію безакцизних сигарет

Днями на вулиці Шосейній патрульні зупинили водійку автомобіля Mazda за порушення правил дорожнього руху. Також під час спілкування кермувальниця помітно нервувала, і намагалася зачинитися в авто.
 
Інспектори помітили, що всередині авто стоїть чимало великих коробок. Патрульні запитали у водійки, що всередині пакунків. Однак жінка відмовилася відповідати на це питання, а потім намагалася зачинитися в авто. 
 
На місце викликали підмогу. Після приїзду слідчо-оперативної групи, з’ясувалося, що в авто коробки з безакцизними сигаретами. Правоохоронці вилучили їх у присутності свідків.
 

Новости Днепра про Закрилася від патрульних в машині: у Дніпрі водійка перевозила велику партію безакцизних сигарет

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Новости Днепра про Закрилася від патрульних в машині: у Дніпрі водійка перевозила велику партію безакцизних сигаретУкраїнська

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