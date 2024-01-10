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У Дніпрі таксист розчистив дороги на ж/м Лівобережний (ВІДЕО)

Сьогодні 14:44
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У Дніпрі таксист розчистив дорогу в одному із мікрорайонів.

Новости Днепра про У Дніпрі таксист розчистив дороги на ж/м Лівобережний (ВІДЕО)

Після потужного снігопаду, який накрив Дніпро та область у ніч на 8 січня, вулиці та дороги завалені снігом. Якщо центральні автошляхи ще змогли почистити, то до приватного сектору снігоприбиральна техніка не дісталася, зазначають містяни. 

На ж/м Лівобережний знайшовся відчайдух, який за допомогою легкового автомобіля та причепленого до нього снігоприбирального ковша, розчистив приватний сектор. 

За словами очевидців, це був таксист одного із відомих сервісів перевезень. Якщо придивитися, то на автівці видно фірмовий логотип. 

Водій служби таксі розчистив дороги приватного сектору на ж/м Лівобережний, – йдеться у повідомленні. 

Зусилля таксиста потрапили на камери відеоспостереження. 

Повністю розчистити дороги приватного сектора таксисту не вдалося, однак ситуація поліпшилася. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах. Лижника помітили на Набережній Перемоги. Дніпрянин під час своєї прогулянки подолав щонайменше 8 км. 

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Новости Днепра про У Дніпрі таксист розчистив дороги на ж/м Лівобережний (ВІДЕО)Українська

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