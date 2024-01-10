У мережі показали «зледенілу пляску» проводів на Дніпропетровщині, яка призвела до лиха (ВІДЕО)

Від вечора 7 січня на Дніпропетровщині почалася справжня зима - з морозами, снігом, ураганним вітром та навіть хуртовинами.

Місцями зимова погода наробила біди. Так, у степах Нікопольщини спостерігається так звана “пляска проводів” – вони зледеніли та сильно колихаються через ураганний вітер. Наслідком такого явища є руйнування ліній та знеструмлення абонентів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Велика кількість пошкоджень. Щоб заживити абонентів якомога швидше, робиться все можливе, – зазначив він.

Також він нагадав, що в кожній громаді Нікопольського району є “Пункти незламності”.

Там ви можете зігрітися, зарядити гаджети і отримати доступ до мережі Інтернет, – додав голова Нікопольської РВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у деяких громадах Дніпропетровської області досі блекаут через негоду.

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