У мережі показали «зледенілу пляску» проводів на Дніпропетровщині, яка призвела до лиха (ВІДЕО)

Місцями зимова погода наробила біди. Так, у степах Нікопольщини спостерігається так звана “пляска проводів” – вони зледеніли та сильно колихаються через ураганний вітер. Наслідком такого явища є руйнування ліній та знеструмлення абонентів.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Велика кількість пошкоджень. Щоб заживити абонентів якомога швидше, робиться все можливе, – зазначив він.
Також він нагадав, що в кожній громаді Нікопольського району є “Пункти незламності”.
Там ви можете зігрітися, зарядити гаджети і отримати доступ до мережі Інтернет, – додав голова Нікопольської РВА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у деяких громадах Дніпропетровської області досі блекаут через негоду.
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