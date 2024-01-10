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В Кривом Роге слышали взрыв во время тревоги: официальный комментарий

Сегодня 17:24
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Не игнорируйте тревоги!

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали взрыв во время тревоги: официальный комментарий

Сегодня, 10 января, в Кривом Роге во время тревоги, которая длилась с 16:40 до 17:15, слышали взрыв.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

Позже эту информацию прокомментировал глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Он написал, что все нормально, но пока без подробностей.

По взрыву, который слышали. Без подробностей, но все нормально, – написал Вилкул.

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали взрыв во время тревоги: официальный комментарий

Напомним, ранее мы писали, что россияне начали атаковать Днепропетровщину новыми дронами-камикадзе с камерами ночного видения: что известно.

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Новости Днепра про В Кривом Роге слышали взрыв во время тревоги: официальный комментарийУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге слышали взрыв во время тревоги: официальный комментарийРусский

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