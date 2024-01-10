В Кривом Роге слышали взрыв во время тревоги: официальный комментарий

Сегодня, 10 января, в Кривом Роге во время тревоги, которая длилась с 16:40 до 17:15, слышали взрыв.
Об этом сообщали местные Telegram-каналы.
Позже эту информацию прокомментировал глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Он написал, что все нормально, но пока без подробностей.
По взрыву, который слышали. Без подробностей, но все нормально, – написал Вилкул.
Напомним, ранее мы писали, что россияне начали атаковать Днепропетровщину новыми дронами-камикадзе с камерами ночного видения: что известно.
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