В пятницу в Днепре на весь день перекроют железнодорожный переезд: подробности

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

На это время по периметру зоны выполнения работ должны установить ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.

Там будут менять настил. Работы будет проводить Структурное подразделение «Нижнеднепровская дистанция пути».

В Днепре завтра, 10 ноября, с 8:00 до 20:00 перекроют движение транспорта через железнодорожный переезд 201 км станции Нижнеднепровск – Узел на Самарском спуске.

Без паники – все под контролем!

Поздравляем Татьяну Григорьевну и желаем ей здоровья и мира!

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