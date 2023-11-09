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В пятницу в Днепре на весь день перекроют железнодорожный переезд: подробности

Сегодня 13:56
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Важная информация!

Новости Днепра про В пятницу в Днепре на весь день перекроют железнодорожный переезд: подробности

В Днепре завтра, 10 ноября, с 8:00 до 20:00 перекроют движение транспорта через железнодорожный переезд 201 км станции Нижнеднепровск – Узел на Самарском спуске.

Там будут менять настил. Работы будет проводить Структурное подразделение «Нижнеднепровская дистанция пути».

На это время по периметру зоны выполнения работ должны установить ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили. 

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