В пятницу в Днепре на весь день перекроют железнодорожный переезд: подробности

В Днепре завтра, 10 ноября, с 8:00 до 20:00 перекроют движение транспорта через железнодорожный переезд 201 км станции Нижнеднепровск – Узел на Самарском спуске.
Там будут менять настил. Работы будет проводить Структурное подразделение «Нижнеднепровская дистанция пути».
На это время по периметру зоны выполнения работ должны установить ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили.
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