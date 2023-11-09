У п’ятницю у Дніпрі на увесь день перекриють залізничний переїзд: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі завтра, 10 листопада, з 8:00 до 20:00 перекриють рух транспорту через залізничний переїзд 201 км станції Нижньодніпровськ – Вузол на узвозі Самарському.

Там будуть замінювати настил. Роботи буде проводити Структурний підрозділ «Нижньодніпровська дистанція колії».

На цей час по периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у незалежній лабораторії перевірили якість води з-під крана в Дніпрі: результати здивували.

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