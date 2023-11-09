Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У п’ятницю у Дніпрі на увесь день перекриють залізничний переїзд: подробиці

У п’ятницю у Дніпрі на увесь день перекриють залізничний переїзд: подробиці

Сьогодні 13:56
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У п'ятницю у Дніпрі на увесь день перекриють залізничний переїзд: подробиці

У Дніпрі завтра, 10 листопада, з 8:00 до 20:00 перекриють рух транспорту через залізничний переїзд 201 км станції Нижньодніпровськ – Вузол на узвозі Самарському.

Там будуть замінювати настил. Роботи буде проводити Структурний підрозділ «Нижньодніпровська дистанція колії».

На цей час по периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у незалежній лабораторії перевірили якість води з-під крана в Дніпрі: результати здивували.

Читайте також:

Новости Днепра про У п'ятницю у Дніпрі на увесь день перекриють залізничний переїзд: подробиціУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Рівень алкоголю у 17 разів перевищував норму: у Нікополі чоловік на смерть збив літнє подружжя
Новини Дніпра
Сьогодні 14:28
Рівень алкоголю у 17 разів перевищував норму: у Нікополі чоловік на смерть збив літнє подружжя

Винуватця смертельної ДТП засудили до 10 років позбавлення волі.

У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратами
Новини Дніпра
Сьогодні 12:22
У Дніпрі молодики пограбували чоловіка біля зупинки: їм загрожує до 10 років за ґратами

Грабіжникам 18 та 19 років.

Жителька Кривого Рогу сьогодні відзначає 100-річний ювілей
Новини Дніпра
Сьогодні 10:57
Жителька Кривого Рогу сьогодні відзначає 100-річний ювілей

Вітаємо Тетяну Григорівну та бажаємо їй здоров'я та миру!

Чи будуть школярі Дніпра складати 2024 року ДПА
Новини Дніпра
Сьогодні 10:07
Чи будуть школярі Дніпра складати 2024 року ДПА

Важлива інформація!

Наверх