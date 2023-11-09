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  • В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили

В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили

Сегодня 12:07
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Качество воды из-под крана в Днепре приятно удивило известную блогершу.

Новости Днепра про В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили

Люди часто жалуются на воду из-под крана. Действительно, иногда ее качество сомнительно, хотя бы из-за окрашенности и жесткости. Лаборатории Минздрава постоянно мониторят показатели в воде, которая течет в домах людей, отмечая, что она безопасна, хоть и не идеальна. Однако горожане достаточно скептически относятся к этим результатам.

На днях известная блогерша Виктория Китенко, часто тестирующая качество продуктов и услуг, опубликовала результаты исследования воды из-под крана в Днепре, которые провели в независимой лаборатории.

Как отметила Виктория, таких результатов она не ожидала. По данным специалистов вода из-под крана в Днепре достаточно качественная и соответствует нормам в Украине и ЕС.

Результаты проверки показали, что вода из-под крана в Днепре действительно нормальная, качественная, я бы даже сказала адекватная. Более того – все показатели соответствуют нормам Украины и ЕС. Вы можете сами в этом убедиться, закроя все показатели», – прокомментировала свою работу Виктория Киктенко.

Традиционно воду проверяли на наличие тяжелых металлов, нитратов, фосфатов, хлора, жесткость, уровень pH и на другие важные показатели.

Судя по результатам, опубликованным в отчете, вода из-под крана достаточно качественная. Конечно, ей не хватает нескольких полезных свойств, впрочем, ничего, чтобы могло навредить людям, не обнаружили.

Однако специалисты рекомендуют устанавливать фильтры, если вы собираетесь использовать эту воду для приготовления пищи.

Новости Днепра про В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили

Новости Днепра про В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили

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