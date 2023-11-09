У незалежній лабораторії перевірили якість води з-під крана в Дніпрі: результати здивували

Якість води з-під крана в Дніпрі приємно здивувала відому блогерку.

Люди часто нарікають на воду з-під крана. Дійсно, іноді її якість сумнівна, хоча б через забарвленість та жорсткість. Лабораторії МОЗ постійно моніторять показники у воді, яка тече в домівках людей, зазначаючи, що вона безпечна, хоч і не ідеальна. Проте містяни досить скептично ставляться до цих результатів.

Днями відома блогерка Вікторія Кітенко, яка часто тестує якість продуктів та послуг, опублікувала результати дослідження води з-під крана у Дніпрі, які провели у незалежній лабораторії.

Як зазначила Вікторія, таких результів вона не очікувала. За даними фахівців, вода з-під крана у Дніпрі досить якісна та відповідає нормам в Україні та ЄС.

Результати перевірки показали, що вода з-під крана в Дніпрі дійсно нормальна, якісна, я б навіть сказала адекватна. Навіть більше – всі показники відповідають нормам України і ЄС. Ви можете самі у цьому переконатися, заскрінивши всі показники», – прокоментувала свою роботу Вікторія Кіктенко.

Традиційно воду перевіряли на наявність важких металів, нітратів, фосфатів, хлору, жорсткість, рівень pH та інші важливі показники.

Судячи з результатів, які опубліковані у звіті, вода з-під крана досить якісна. Звичайно, їй не вистачає декількох корисних властивостей, втім, нічого, щоб могло нашкодити людям, не знайшли.

Проте фахівці рекомендують встановлювати фільтри, якщо ви збираєтеся цю воду використовувати для приготування їжі.

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