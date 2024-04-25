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В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он

Сегодня 11:36
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В Павлограде снесут памятник основателю города.

Новости Днепра про В Павлограде снесут памятник основателю города, потому что оказалось, что основал его не он

В Павлограде есть памятник Матвею Хижняку – военному старшине, которого считают основателем слободы Матвеевка. Это поселение, существовавшее на месте современного города.

Однако во время очередного заседания исполкома, которое прошло 24 апреля, городские власти решили демонтировать памятник и спрятать его в краеведческий музей. Выяснилось, что Хижняк умер за 15 лет до закладки слободы Матвеевка, об этом говорится в сюжете муниципального канала «Павлоградская телерадиокомпания».

Матвей Хижняк никогда не являлся основателем нашего края. Согласно историческим документам, осадником слободы Матвеевки был его сын Петр Хижняковский, который после ликвидации Запорожской Сечи пошел на службу императору и за свою деятельность получил чин капитана, — отметила директор Павлоградского историко-краеведческого музея Анастасия Шаня.

Вопрос о демонтаже рассмотрели после того, как Верховная Рада зарегистрировала законопроект о переименовании ряда населенных пунктов Украины, среди которых и Павлоград. Согласно решению профильного комитета, город должен вернуть историческое название — Матвеев.

Впрочем, в Павлограде считают, что с предыдущим названием все в порядке и оно не нуждается в переименовании.

Городской голова Анатолий Вершина заявил, что местные жители и дальше против переименования города в Матвеев, и он делает все, чтобы донести позицию горожан до Верховной Рады.

А памятник пока «спрячут» в музее.

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