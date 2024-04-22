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Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной цены

Сегодня 11:26
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Заброшенные здания института зерновых культур вблизи Днепра продали в 16 500 раз дороже начальной цены.

Новости Днепра про Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной цены

За бывший Институт зерновых культур НААН, расположенный в 10 км от Днепра, готовы отдать 22 млн грн. По информации Фонда госимущества, за комплекс зданий предложили цену в 16 500 раз выше начальной.

С 15 по 19 апреля Фонд госимущества провел 8 аукционов по приватизации. Удалось выручить в госбюджет 28,5 млн. гривен. Только за здания бывшего Института зерновых культур, расположенного в поселке близ Днепра, было предложено 22 млн гривен.

За лот соревновались восемь участников, а финальная стоимость актива увеличилась более чем в 16 500 раз, – говорится в сообщении.

На сайте Prozorro.Продажи, где проходили торги, указано, что комплекс в составе административного корпуса и двух лабораторных корпусов Института зерновых культур Национальной академии аграрных наук Украины расположен на ул. Академика Павлова (Днепровская), 1, в поселке Горького под Днепром.

Аукцион был проведен 15 апреля. Наибольшую ставку предложил Евгений Бижко. Известно, что это директор зарегистрированного в Киеве ООО «Менора Трейд», занимающегося оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Новости Днепра про Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной цены

На фото, которые обнародовали на Prozorro. Продажи видно, что здания достаточно заброшены и нуждаются в капитальном ремонте.

Новости Днепра про Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной цены

Новости Днепра про Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной цены

Новости Днепра про Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной цены

Новости Днепра про Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной цены

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Новости Днепра про Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной ценыУкраїнська Новости Днепра про Заброшенный институт под Днепром продали в 16 500 раз дороже начальной ценыРусский

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