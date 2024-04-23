Не буде Новомосковська та Павлограда: на Дніпропетровщині можуть перейменувати понад 40 міст, сіл та селищ

В Україні триває процес деколонізації та демокунізації.

Так, дуже скоро Рада може перейменувати понад 300 міст, сіл, селищ та районів. Понад 40 з них — на Дніпропетровщині.

Відповідні пропозиції містяться у проєкті постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів Верховної Ради України №11188 від 19 квітня 2024 року.

Так, нові назви можуть з’явитися у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій областях.

Чи не найбільше топонімів перейменують саме у Дніпропетровській області.

Так, можуть перейменувати райони:

Новомосковський район на Самарівський район;

Павлоградський район на Матвіївський район;

Синельниківський район на Ріднопільський район.

Міста:

місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар;

місто Павлоград Павлоградського району на місто Матвіїв;

місто Синельникове Синельниківського району на місто Ріднопілля;

місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське.

Селища:

селище Горького Дніпровського району на селище Титорове;

селище Червоний Запорожець Криворізького району на селище Вільний

Запорожець;

Запорожець; селище Гвардійське Новомосковського району на селище Зарічне;

селище Юр’ївка Павлоградського району на селище Юріївка;

селище Іларіонове Синельниківського району на селище Яворницьке;

селище Первомайське Синельниківського району на селище Добричі.

Села:

село Маївка Дніпровського району на село Калинове;

село Олександропіль Дніпровського району на село Лугове;

село Партизанське Дніпровського району на село Орільське;

село Перше Травня Любимівської сільської територіальної громади

Дніпровського району на село Зоряне;

Дніпровського району на село Зоряне; село Перше Травня Солонянської селищної територіальної громади

Дніпровського району на село Квітневе;

Дніпровського району на село Квітневе; село Весела Роща Кам’янського району на село Зелений Гай;

село Первомайське Кам’янського району на село Водяна Балка;

село Перше Травня Кам’янського району на село Богодарівка;

село Суворовське Кам’янського району на село Слобідське;

село Чкаловка Кам’янського району на село Чубарівка;

село Велика Костромка Криворізького району на село Велика Долина;

село Мала Костромка Криворізького району на село Мала Долина;

село Новокурське Криворізького району на село Щасливе;

село Перше Травня Апостолівської міської територіальної громади

Криворізького району на село Козацький Кут;

Криворізького району на село Козацький Кут; село Перше Травня Девладівської сільської територіальної громади

Криворізького району на село Козацька Слобода;

Криворізького району на село Козацька Слобода; село Спокойствіє Криворізького району на село Спокій;

село Суворовка Криворізького району на село Близнюки;

село Червоне Поле Криворізького району на село Поле;

село Червоний Яр Криворізького району на село Яр;

село Чкаловка Криворізького району на село Карачунівка;

село Южне Криворізького району на село Південне;

село Першотравневе Нікопольського району на село Мозолевське;

село Чкалове Нікопольського району на село Воля;

село Першотравенка Новомосковського району на село Любомирівка;

село Новомосковське Павлоградського району на село Нове;

село Первомайське Павлоградського району на село Святотроїцьке;

село Возвратне Синельниківського району на село Цибуляни;

село Воронізьке Синельниківського району на село Середня Терса;

село Григорівка Синельниківського району на село Бунчужне;

село Красне Васильківської селищної територіальної громади

Синельниківського району на село Долина;

Синельниківського району на село Долина; село Новопавлоградське Синельниківського району на село

Новоматвіївське;

Новоматвіївське; село Первомайське Синельниківського району на село Коржове;

село Першотравневе Синельниківського району на село Злагода;

село Январське Синельниківського району на село Січневе.

Зазначимо, цю постанову має розглянути та затвердити Верховна Рада. Тож поки зміни не набрали чинності.

Читайте також:

Українська

Автор: