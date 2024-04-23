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Не буде Новомосковська та Павлограда: на Дніпропетровщині можуть перейменувати понад 40 міст, сіл та селищ

Сьогодні 12:48
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В Україні триває процес деколонізації та демокунізації.

Новости Днепра про Не буде Новомосковська та Павлограда: на Дніпропетровщині можуть перейменувати понад 40 міст, сіл та селищ

Так, дуже скоро Рада може перейменувати понад 300 міст, сіл, селищ та районів. Понад 40 з них — на Дніпропетровщині.

Відповідні пропозиції містяться у проєкті постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів Верховної Ради України №11188 від 19 квітня 2024 року. 

Так, нові назви можуть з’явитися у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій областях.

Чи не найбільше топонімів перейменують саме у Дніпропетровській області.

Так, можуть перейменувати райони:

  • Новомосковський район на Самарівський район;
  • Павлоградський район на Матвіївський район;
  • Синельниківський район на Ріднопільський район.

Міста:

  • місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар;
  • місто Павлоград Павлоградського району на місто Матвіїв;
  • місто Синельникове Синельниківського району на місто Ріднопілля;
  • місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське.

Селища:

  • селище Горького Дніпровського району на селище Титорове;
  • селище Червоний Запорожець Криворізького району на селище Вільний
    Запорожець;
  • селище Гвардійське Новомосковського району на селище Зарічне;
  • селище Юр’ївка Павлоградського району на селище Юріївка;
  • селище Іларіонове Синельниківського району на селище Яворницьке;
  • селище Первомайське Синельниківського району на селище Добричі.

Села:

  • село Маївка Дніпровського району на село Калинове;
  • село Олександропіль Дніпровського району на село Лугове;
  • село Партизанське Дніпровського району на село Орільське;
  • село Перше Травня Любимівської сільської територіальної громади
    Дніпровського району на село Зоряне;
  • село Перше Травня Солонянської селищної територіальної громади
    Дніпровського району на село Квітневе;
  • село Весела Роща Кам’янського району на село Зелений Гай;
  • село Первомайське Кам’янського району на село Водяна Балка;
  • село Перше Травня Кам’янського району на село Богодарівка;
  • село Суворовське Кам’янського району на село Слобідське;
  • село Чкаловка Кам’янського району на село Чубарівка;
  • село Велика Костромка Криворізького району на село Велика Долина;
  • село Мала Костромка Криворізького району на село Мала Долина;
  • село Новокурське Криворізького району на село Щасливе;
  • село Перше Травня Апостолівської міської територіальної громади
    Криворізького району на село Козацький Кут;
  • село Перше Травня Девладівської сільської територіальної громади
    Криворізького району на село Козацька Слобода;
  • село Спокойствіє Криворізького району на село Спокій;
  • село Суворовка Криворізького району на село Близнюки;
  • село Червоне Поле Криворізького району на село Поле;
  • село Червоний Яр Криворізького району на село Яр;
  • село Чкаловка Криворізького району на село Карачунівка;
  • село Южне Криворізького району на село Південне;
  • село Першотравневе Нікопольського району на село Мозолевське;
  • село Чкалове Нікопольського району на село Воля;
  • село Першотравенка Новомосковського району на село Любомирівка;
  • село Новомосковське Павлоградського району на село Нове;
  • село Первомайське Павлоградського району на село Святотроїцьке;
  • село Возвратне Синельниківського району на село Цибуляни;
  • село Воронізьке Синельниківського району на село Середня Терса;
  • село Григорівка Синельниківського району на село Бунчужне;
  • село Красне Васильківської селищної територіальної громади
    Синельниківського району на село Долина;
  • село Новопавлоградське Синельниківського району на село
    Новоматвіївське;
  • село Первомайське Синельниківського району на село Коржове;
  • село Першотравневе Синельниківського району на село Злагода;
  • село Январське Синельниківського району на село Січневе.

Зазначимо, цю постанову має розглянути та затвердити Верховна Рада. Тож поки зміни не набрали чинності.

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