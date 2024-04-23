Сайт Дніпра Новини Не буде Новомосковська та Павлограда: на Дніпропетровщині можуть перейменувати понад 40 міст, сіл та селищ Не буде Новомосковська та Павлограда: на Дніпропетровщині можуть перейменувати понад 40 міст, сіл та селищ
В Україні триває процес деколонізації та демокунізації.
Так, дуже скоро Рада може перейменувати понад 300 міст, сіл, селищ та районів. Понад 40 з них — на Дніпропетровщині.
Відповідні пропозиції містяться
у проєкті постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів Верховної Ради України №11188 від 19 квітня 2024 року.
Так, нові назви можуть з’явитися у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій областях.
Чи не найбільше топонімів перейменують саме
у Дніпропетровській області.
Так, можуть перейменувати
райони: Новомосковський район на Самарівський район; Павлоградський район на Матвіївський район; Синельниківський район на Ріднопільський район. Міста: місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар; місто Павлоград Павлоградського району на місто Матвіїв; місто Синельникове Синельниківського району на місто Ріднопілля; місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське. Селища: селище Горького Дніпровського району на селище Титорове; селище Червоний Запорожець Криворізького району на селище Вільний Запорожець; селище Гвардійське Новомосковського району на селище Зарічне; селище Юр’ївка Павлоградського району на селище Юріївка; селище Іларіонове Синельниківського району на селище Яворницьке; селище Первомайське Синельниківського району на селище Добричі. Села: село Маївка Дніпровського району на село Калинове; село Олександропіль Дніпровського району на село Лугове; село Партизанське Дніпровського району на село Орільське; село Перше Травня Любимівської сільської територіальної громади Дніпровського району на село Зоряне; село Перше Травня Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району на село Квітневе; село Весела Роща Кам’янського району на село Зелений Гай; село Первомайське Кам’янського району на село Водяна Балка; село Перше Травня Кам’янського району на село Богодарівка; село Суворовське Кам’янського району на село Слобідське; село Чкаловка Кам’янського району на село Чубарівка; село Велика Костромка Криворізького району на село Велика Долина; село Мала Костромка Криворізького району на село Мала Долина; село Новокурське Криворізького району на село Щасливе; село Перше Травня Апостолівської міської територіальної громади Криворізького району на село Козацький Кут; село Перше Травня Девладівської сільської територіальної громади Криворізького району на село Козацька Слобода; село Спокойствіє Криворізького району на село Спокій; село Суворовка Криворізького району на село Близнюки; село Червоне Поле Криворізького району на село Поле; село Червоний Яр Криворізького району на село Яр; село Чкаловка Криворізького району на село Карачунівка; село Южне Криворізького району на село Південне; село Першотравневе Нікопольського району на село Мозолевське; село Чкалове Нікопольського району на село Воля; село Першотравенка Новомосковського району на село Любомирівка; село Новомосковське Павлоградського району на село Нове; село Первомайське Павлоградського району на село Святотроїцьке; село Возвратне Синельниківського району на село Цибуляни; село Воронізьке Синельниківського району на село Середня Терса; село Григорівка Синельниківського району на село Бунчужне; село Красне Васильківської селищної територіальної громади Синельниківського району на село Долина; село Новопавлоградське Синельниківського району на село Новоматвіївське; село Первомайське Синельниківського району на село Коржове; село Першотравневе Синельниківського району на село Злагода; село Январське Синельниківського району на село Січневе.
Зазначимо, цю постанову має розглянути та затвердити Верховна Рада. Тож поки зміни не набрали чинності.
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