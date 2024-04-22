Житель Днепра заправил авто на АЗС и при этом стал богаче на 1 млн гривен

Счастливый билет приобрели на заправке «ОККО», расположенной на ул. Каштановая, 4-К, в Днепре. Лотерейным миллионером 17 апреля стал мужчина которого зовут Артем. Об этом сообщает оператор государственных лотерей «М.С.Л.»
Житель Днепра приехал на заправку для пополнения запасов бензина в машине и решил испытать удачу в мгновенной лотерее. Мужчина купил лотерейный билет за 100 гривен. Через несколько минут Артем узнал свой выигрыш прямо на кассе АЗК.
Счастливчик уже связался с представителями оператора лотерей и приступил к процедуре оформления выигрыша.
Как отметили в МСЛ, это уже второй раз, когда в Днепре выиграют главный приз, после покупки лотерейного билета в сети «ОККО». 4 июня 2023 года известный блоггер из Днепра и участник кулинарного шоу «МастерШеф» Самвел Адамян вместе со своими друзьями выиграл 50 тыс. грн в мгновенной лотерее «Десять жемчужин». Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube канале.
Напомним, в Павлограде живет самый везучий игрок в Украине.
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