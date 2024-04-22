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  • На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

Сегодня 11:58
просмотров

В салоне находилось 9 пассажиров.

Новости Днепра про На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

Сегодня, 22 апреля, на Киевщине произошла ужасная авария — там микроавтобус провалился в пропасть. На момент ДТП в салоне находилось 9 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Олива Иванковской территориальной общины. Микроавтобус направлялся в село Песковка и провалился в пропасть.

Во время аварийно-спасательных работ работники ГСЧС обнаружили двух погибших. Семь человек госпитализированы в больницу. Предварительно, они в тяжелом состоянии.

Детали происшествия устанавливаются.

Новости Днепра про На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

Новости Днепра про На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском проспекте произошла ужасная тройная авария: есть пострадавшие.

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Новости Днепра про На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)Русский

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