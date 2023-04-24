В Павлограде рядом с домом горел гаражный бокс (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, пожарные установили, что рядом с жилым домом горит гаражный бокс.
Пожар локализовали в 03:58 и ликвидировали в 05:56.
Огонь уничтожил имущество, повредил перекрытие и стены гаража на площади 30 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде горело авто.
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