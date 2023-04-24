В Павлограде рядом с домом горел гаражный бокс (ФОТО)

В понедельник, 24 апреля, в 03:12 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Почтовой в Павлограде.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, пожарные установили, что рядом с жилым домом горит гаражный бокс.

Пожар локализовали в 03:58 и ликвидировали в 05:56.

Огонь уничтожил имущество, повредил перекрытие и стены гаража на площади 30 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде горело авто.

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