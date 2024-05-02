На Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария: авто слетело в кювет, водителя заблокировало

Чрезвычайники достали мужчину из поврежденного автомобиля.

1 мая в 21:46 на линию «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Т-0412 «Каменское-Шульговка-Перещепино-Жемчужное» вблизи села Проточи Днепровского района.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они выяснили, что водитель легкового автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением — машина слетела в кювет. Мужчину заблокировало в легковушке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Чрезвычайники с помощью аварийно-спасательного оборудования достали мужчину из поврежденного автомобиля и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

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