Заряжайте все: где в Днепре и области будут выключать свет на 9 часов с 24 по 27 апреля

В Днепропетровской области будут выключать свет из-за плановых ремонтных работ.

В Центральной энергетической компании предупредили о плановых работах. Поэтому некоторые потребители могут быть без света более 8 часов. Отключения запланированы с 24 по 26 апреля.

Днепр

Днепряне будут без света с 08:00 до 17:00 на 25 АПРЕЛЯ. Адреса:

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 2А, 3, 5, 5А.

Желтые воды

Жителей Желтых Вод ждут более масштабные отключения света.

Из-за ремонтных работ не будет света 24 АПРЕЛЯ с 09:00 до 12:00 по следующим адресам:

ул. Строителей: 6А, 8, 8А, 10-34 (парные), 38, 47, 49, 51;

ул. В. Белинского: 1-3, 5-12, 15, 17, 19А, 21, 23;

ул. В. Жуковского: 4-16 (парные);

ул. Гвардейская: 1-5, 7-23, 25;

ул. Гимназическая: 2А;

ул. Гоголя: 1-23, 26-30, 32, 34;

ул. И. Выговского: 2, 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28 (парные), 32- 50 (парные);

ул. И. Ульянова: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

ул. Маяковского: 1-25, 25А, 25Б, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 195;

ул. Новая: 1-13, 15, 17;

ул. Олимпийская: 1;

ул. Партизанская: 62-78 (парные), 82-100 (парные), 106-112 (парные), 113, 114, 116-121, 123-141 (нечетные)

ул. Первомайская: 1, 13;

ул. Полевая: 1, 1А, 2-12, 14;

ул. Рудная: 7, 9, 11;

ул. Саксаганская: 1, 1А, 2-15, 17, 18, 20;

ул. Спортивная: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парные), 13, 14, 14А, 15, 16- 24 (нечетные);

ул. Счастливая: 1-17, 19; ул. Яворницкого: 1А, 4, 6, 10, 12, 14, 16А, 17, 19, 22;

пров. Дубинина: 1- 11 (нечетные);

пров. Желтый: 4-18 (парные), 22, 24;

пров. Ивана Мазепы: 1-16;

пров. Казацкий: 8, 12, 16;

пров. Коцюбинского: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27;

пров. Куприна: 1, 1А, 2-18;

пров. Марьяновский: 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17;

пров. Предельная: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;

пров. Серова: 1-12, 14, 16

пров. Солнечный: 1-6, 8-10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

пров. Тургенева: 2-3, 5-7, 9-14, 18, 20-,28 (парни);

пров. Удельный: 1-17, 19-24;

с. Марьяновка:

ул. Первомайская: 3- 11 (нечетные), 19-25 (нечетные), 31-39 (нечетные), 43-51 (нечетные);

пров. Ореховый: 20;

пров. Дачный: 1, 2, 5, 7, 14, 24;

пров. Коцюбинского: 2, 4, 6, 10, 70-78 (парные);

пров. Набережный: 1, 1А, 2-4, 6, 8-19, 21-25, 27, 28, 30.

С 08:00 до 16:30 24 АПРЕЛЯ в Желтых Водах будут без света:

ул. Гагарина: 36.

С 08:00 до 17:00

ул. 8 Марта: 2, 2А;

ул. Горького: 1, 3;

ул. Первомайская: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;

ул. Хмельницкого: 1, 3, 3А, 5, 7;

ул. Шахтерской Славы: 29;

пров. Капитальный: 1.

25 АПРЕЛЯ с 09:00 до 16:00:

ул. Гагарина: 36;

26 АПРЕЛЯ с 09:00 до 16:00:

ул. Заводская: 3.

С 09:00 до 17:00

ул. 8 Марта: 46, 48, 50, 51, 52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (нечетные);

ул. Кропоткина: 7, 9, 11, 17, 13;

27 АПРЕЛЯ с 08:00 до 16:00: ул. Бульвар Свободы: 47.

Криворожский район

С 09:00 до 16:00 25 и 26 АПРЕЛЯ в Криворожском районе по адресу:

с. Желтое, ул. Цементников: 10.

28 АПРЕЛЯ с 08:00 до 17:00: с. Новомайское, ул. Юбилейная: 2, 3

Вольногорск

Без света будут с 09:00 до 16:30 24 АПРЕЛЯ по адресам:

ул. Гагарина: 1, 1Б, 3, 5; ул. Молодежная: 28.

25 и 26 АПРЕЛЬ:

бульвар Мира: 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Молодежная, 38, 38а

27 АПРЕЛЯ с 10:00 до 16:00:

ул. Центральная: 1-8.

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