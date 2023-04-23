В Днепре достроят проблемный элитный долгострой на Победе: подробности

В Днепре планируется достроить проблемную многоэтажку на бульваре Славы.

Жителям Победы хорошо знаком долгострой на бульваре Славы, строительство которого не могут завершить уже больше 15 лет. Люди, которые должны были заехать в свои квартиры еще 10 лет назад, все это время надеялись, что когда-нибудь все же смогут переехать в свое новое жилье. И вот, дело сдвинулось с мертвой точки.

Как сообщает городской портал gorod.dp.ua, нашелся инвестор, готовый достроить многострадальный ЖК. О планах на этот проект рассказали на очередном градсовете.

По плану, новый застройщик должен построить две высотки комплекса «Новая Победа». Кроме этого, рядом появятся новые жилые постройки. Согласно первому варианту, на стилобатной части ЖК могут возвести удлиненное здание пониженной высотности, а в глубине участка еще одну 19-этажку.

Второй вариант – на стилобате могут разместить два 7-ми этажных сооружения и новый «небоскреб» на 21 этаж.

В новом комплексе появится 280 однокомнатных квартир на 574 человека. Кроме жилых площадей здесь могут разместить офисные помещения, магазины, творческие мастерские, паркинг и обустроят зеленые зоны.

Среди проблем, связанных со строительством этого ЖК, специалисты назвали логистику и инфраструктуру. Бульвар Славы фактически заканчивается у «Новой Победы». Далее же движение идет по сети улиц разной конфигурации. Поэтому, чтобы этот проект удался, нужно подумать о развитии этой артерии, но с серпантинной организацией движения транспорта.

Кроме того, архитекторы должны подумать об обустройстве зеленых и пешеходных зон.

Напомним, ранее мы писали о новом офисном комплексе, который могут построить на улице Обручева.

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