Большая вода: вышло ли из берегов озеро в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

Днепр и область продолжают страдать от подтоплений.

Река затапливает все: частные дома, дачные усадьбы, набережную, косу на Победе и т.д.

По информации городского совета, уровень воды на метр превышает норму. А тут еще дожди. В связи с этими событиями мы решили проверить, вышло ли из берегов озеро в парке Глобы, ведь эта зеленая зона частенько страдает от подтоплений.

Итак, озеро пока «на месте». В нем весело плещутся утки.

Об этом сообщает dnepr.info.

А вот луж в парке хватает.

К тому же достаточно больших.

Ведь дождь идет, солнышка нет – лужи просто не успевают высыхать.

Такие себе мини-озера.

Напомним, ранее мы писали, какие улицы в Днепре до сих пор остаются подтопленными.

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