Большая вода: вышло ли из берегов озеро в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

Река затапливает все: частные дома, дачные усадьбы, набережную, косу на Победе и т.д.
По информации городского совета, уровень воды на метр превышает норму. А тут еще дожди. В связи с этими событиями мы решили проверить, вышло ли из берегов озеро в парке Глобы, ведь эта зеленая зона частенько страдает от подтоплений.
Итак, озеро пока «на месте». В нем весело плещутся утки.
Об этом сообщает dnepr.info.
А вот луж в парке хватает.
К тому же достаточно больших.
Ведь дождь идет, солнышка нет – лужи просто не успевают высыхать.
Такие себе мини-озера.
Напомним, ранее мы писали, какие улицы в Днепре до сих пор остаются подтопленными.
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