У Дніпрі добудують проблемний елітний довгобуд на Перемозі: подробиці - Днепр Инфо
У Дніпрі добудують проблемний елітний довгобуд на Перемозі: подробиці
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Сегодня 20:24

У Дніпрі планують добудувати проблемну багатоповерхівку на бульварі Слави.

Новости Днепра про У Дніпрі добудують проблемний елітний довгобуд на Перемозі: подробиці

Мешканцям Перемоги добре знайомий довгобуд на бульварі Слави, будівництво якого не можуть завершити вже більше 15 років. Люди, які мали заїхати в свої квартири ще 10 років тому, увесь цей час сподівалися, що колись все ж зможуть переїхати в своє нове помешкання. І ось, справа зсунулася з мертвої точки. 

Як повідомляє міський портал gorod.dp.ua, знайшовся інвестор, який готовий добудувати багатостраждальний ЖК. Про плани на цей проєкт розповіли на черговій містобудівній раді. 

За планом, новий забудовник має звести дві висотки комплексу “Нова Перемога”. Крім цього, поруч з’являться нові житлові споруди. Згідно до першого варіанту, на стилобатній частині ЖК можуть звести подовжену будівлю зниженої висотності, а в глибині ділянки ще одну 19-поверхівку.

Новости Днепра про У Дніпрі добудують проблемний елітний довгобуд на Перемозі: подробиці

Другий варіант – на стилобаті можуть розмістити дві 7-ми поверхові споруди і новий “хмарочос” на 21 поверх. 

У новому комплексі з’явиться 280 однокімнатних квартир на 574 мешканців. Окрім житлових площ, тут можуть розмістити офісні приміщення, магазини, творчі майстерні, паркінг та облаштують зелені зони.

Серед проблем, які пов’язані з будівництвом цього ЖК, фахівці назвали логістику та інфраструктуру. Бульвар Слави фактично закінчується біля “Нової Перемоги”. Далі ж рух йде по мережі вулиць різної конфігурації. Тому, щоб це проєкт вдався, треба подумати над розвитком цієї артерії, але з серпантинною організацією руху транспорту. 

Крім цього, архітектори ще мають подумати облаштуванням зелених та пішохідних зон.

Новости Днепра про У Дніпрі добудують проблемний елітний довгобуд на Перемозі: подробиці

Новости Днепра про У Дніпрі добудують проблемний елітний довгобуд на Перемозі: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали про новий офісний комплекс, який можуть побудувати на вулиці Обручова.

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Новости Днепра про У Дніпрі добудують проблемний елітний довгобуд на Перемозі: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі добудують проблемний елітний довгобуд на Перемозі: подробиціРусский

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