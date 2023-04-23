У Дніпрі планують збудувати сучасний 9-поверховий офісний центр: де саме

У Дніпрі побудують нову 26-метрову офісну будівлю.

Поблизу стели Вічної слави, що в кінці проспекту Яворницького, планують побудувати новий офісний комплекс. Про такі грандіозні плани повідомляє сайт “gorod.dp.ua”.

З’явиться 9-поверхова офісна будівля на вулиці Обручова. Згідно про проєкту, який показали на черговій містобудівні раді, на ділянці 0,41 га “виросте” 26-метрова будівля. За планом, тут має вміститися більше трьох сотень співробітників та двох сотень відвідувачів. Для них також облаштують паркінг на 230 машин.

Замовник проєкту – ТОВ “Екопроект-КМ”.

Зазначається, що будівництво нового комплексу розглядали в рамках концепції розвитку кварталу, що розташований між проспектом Яворницького, Селянським узвозом, вулицями Сімферопольською та Обручова.

Серед ймовірних проблем тоді назвали відсутність проєкту санітарно-захисних зон, адже поруч знаходиться залізниця. Втім, фахівці затвердили процедуру розробки таких зон, тож вже визначені умови, завдяки яким цю будівлю можна побудувати, дотримуючись всіх норм.

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