У Дніпрі сервіс прокату велосипедів цікаво вирішив проблему з літерою Z (ФОТО)

Літери Z та V стали символами російського вторгнення в Україну.

Російські окупанти та “звичайні” росіяни наносять їх всюди: на військову техніку, на одяг, на рекламні борди тощо.

Звісно, ці літери тригерять українців, тому деякі компанії та приватні особи, які їх використовували раніше, відмовилися від них, щоб уникнути непорозуміння. Наприклад, український музичний гурт «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» замінив у своїй назві латинську букву «Z» на «З» (раніше назва писалася як «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ») через асоціацію з воєнною агресією росії.

Сервіс прокату велосипедів Azpirin у Дніпрі теж вирішив відмовитися від літери “Z” у назві, тому її закрили прапором України.

Так набагато краще!

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