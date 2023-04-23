В Днепре планируют построить современный 9-этажный офисный центр: где именно

Вблизи стелы Вечной славы, в конце проспекта Яворницкого, планируют построить новый офисный комплекс. О таких грандиозных планах сообщает сайт «gorod.dp.ua».
Появится 9-этажное офисное здание по улице Обручева. Согласно проекту, который показали на очередном градостроительном совете, на участке 0,41 га «вырастет» 26-метровое здание. По плану, здесь должно уместиться более трех сотен сотрудников и двух сотен посетителей. Для них также обустроят паркинг на 230 машин.
Заказчик проекта – ООО «Экопроект-КМ».
Строительство нового комплекса рассматривалось в рамках концепции развития квартала, расположенного между проспектом Яворницкого, Крестьянским спуском, улицами Симферопольской и Обручева.
Среди возможных проблем тогда назвали отсутствие проекта санитарно-защитных зон, ведь рядом находится железная дорога. Впрочем, специалисты утвердили процедуру разработки таких зон, поэтому уже определены условия, благодаря которым это здание можно построить, соблюдая все нормы.
Читайте также:
Автор:
В Днепре горожане обнаружили современный артснаряд.
В ГСЧС рассказали, что сейчас с подтоплениями на Днепропетровщине.
В Днепре из заброшенного колодца вытащили собаку.
В Днепре мама отказалась забирать из больницы потерявшегося сына.
В Днепре горожане обнаружили современный артснаряд.
В ГСЧС рассказали, что сейчас с подтоплениями на Днепропетровщине.
В Днепре из заброшенного колодца вытащили собаку.
В Днепре мама отказалась забирать из больницы потерявшегося сына.
В Днепропетровской области временно не работает линия №112.
В ВСУ прокомментировали информацию о высадке ВСУ на левом берегу Херсона.
В Днепре на Солнечном утку облюбовали озеро посреди дороги.
В Днепропетровской области разыскивают девушку-подростка.
В Днепровском районе травмировались женщина и несовершеннолетняя девушка.
В субботу, 22 апреля, в Днепре на улице Березинской произошло ДТП. На этом участке дороги затруднено движение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!