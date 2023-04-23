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В Днепре планируют построить современный 9-этажный офисный центр: где именно

Сегодня 13:15
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В Днепре построят новое 26-метровое офисное здание.

Новости Днепра про В Днепре планируют построить современный 9-этажный офисный центр: где именно

Вблизи стелы Вечной славы, в конце проспекта Яворницкого, планируют построить новый офисный комплекс. О таких грандиозных планах сообщает сайт «gorod.dp.ua».

Появится 9-этажное офисное здание по улице Обручева. Согласно проекту, который показали на очередном градостроительном совете, на участке 0,41 га «вырастет» 26-метровое здание. По плану, здесь должно уместиться более трех сотен сотрудников и двух сотен посетителей. Для них также обустроят паркинг на 230 машин.

Заказчик проекта – ООО «Экопроект-КМ».

Строительство нового комплекса рассматривалось в рамках концепции развития квартала, расположенного между проспектом Яворницкого, Крестьянским спуском, улицами Симферопольской и Обручева.

Среди возможных проблем тогда назвали отсутствие проекта санитарно-защитных зон, ведь рядом находится железная дорога. Впрочем, специалисты утвердили процедуру разработки таких зон, поэтому уже определены условия, благодаря которым это здание можно построить, соблюдая все нормы.

Новости Днепра про В Днепре планируют построить современный 9-этажный офисный центр: где именно

Новости Днепра про В Днепре планируют построить современный 9-этажный офисный центр: где именно

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