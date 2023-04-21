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  • У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Сьогодні 13:04
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На календарі - квітень.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Пора, коли природа пробуджується від зимового сну та розквітає. Зеленіють дерева, розпускаються квіти – усе навколо перетворюється на зелені оазиси.

У Дніпрі багато зелених зон. Одна із них – сквер Героїв, що розташований між вулицею Старокозацькою та проспектом Лесі Українки (раніше – Пушкіна).

Тут розквітли сотні різнокольорових тюльпанів.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Про це повідомляє dnepr.info.

Яких кольорів тут тільки немає: жовті, оранжеві, рожеві, білі, фіолетові тощо. 

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Цілі алеї тюльпанів. 

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Квіточок дуже багато.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Є також неймовірно красиві нарциси: білі та жовті. 

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

А також у сквері квітнуть дерева:

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Тож не сидіть вдома, а скоріше вирушайте на прогулянку! Не забудьте парасольку! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки.

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Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)Українська

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