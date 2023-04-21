У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

Пора, коли природа пробуджується від зимового сну та розквітає. Зеленіють дерева, розпускаються квіти – усе навколо перетворюється на зелені оазиси.
У Дніпрі багато зелених зон. Одна із них – сквер Героїв, що розташований між вулицею Старокозацькою та проспектом Лесі Українки (раніше – Пушкіна).
Тут розквітли сотні різнокольорових тюльпанів.
Про це повідомляє dnepr.info.
Яких кольорів тут тільки немає: жовті, оранжеві, рожеві, білі, фіолетові тощо.
Цілі алеї тюльпанів.
Квіточок дуже багато.
Є також неймовірно красиві нарциси: білі та жовті.
А також у сквері квітнуть дерева:
Тож не сидіть вдома, а скоріше вирушайте на прогулянку! Не забудьте парасольку!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги розквітли сотні тюльпанів всіх кольорів веселки.
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