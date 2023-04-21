Велика вода: чи вийшло з берегів озеро у парку Глоби в Дніпрі (ФОТО)

Дніпро та область продовжують потерпати від підтоплень.

Річка затоплює все: приватні будинки, дачні садиби, набережну, косу на Перемозі тощо.

За інформацією міської ради, рівень води на метр перевищує нормальний. А тут ще й дощі. У зв’язку з цими подіями ми вирішили перевірити, чи вийшло з берегів озеро у парку Глоби, адже ця зелена зона частенько страждає від підтоплень.

Отже, поки що озеро “на місці”. У ньому весело плескаються качки.

А от калюж у парку вистачає.

До того ж достатньо великих.

Адже дощ йде, сонечка немає – калюжі просто не встигають висихати.

Такі собі міні-озера.

Нагадаємо, раніше ми писали, які вулиці в Дніпрі досі залишаються підтопленими.

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