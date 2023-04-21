Навчальні заклади, ТЦ та суди: у Дніпрі «замінували» сотні будівель

Вчора, 20 квітня, у Дніпрі фахівці перевіряли 2 повідомлення про мінування.

На електронну пошту директора Дніпровського індустріального коледжу надійшло повідомлення про мінування всіх навчальних закладів. Загалом поліція перевірила 320 об’єктів (114 закладів загальної середньої освіти, 146 дошкільних навчальних закладів, 14 ліцеїв (інтернатів), 13 закладів професійно-технічної освіти, 18 закладів професійної вищої освіти та 15 закладів вищої освіти).

Також на електронну пошту кол-центру СБУ повідомили про замінування судів, торгових центрів, шкіл, дошкільних закладів, вагонів метро. Поліція обстежила 35 торгових центрів, 6 станцій метро та 14 судів.

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