В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Время, когда природа пробуждается от зимнего сна и расцветает. Зеленеют деревья, распускаются цветы – все вокруг превращается в зеленые оазисы.
В Днепре много зелёных зон. Одна из них – сквер Героев, расположенный между улицей Староказацкой и проспектом Леси Украинки (ранее – Пушкина).
Здесь расцвели сотни разноцветных тюльпанов.
Об этом сообщает dnepr.info.
Каких цветов здесь только нет: желтые, оранжевые, розовые, белые, фиолетовые и т.д.
Целые аллеи тюльпанов.
Цветочков очень много.
Есть также невероятно красивые нарциссы: белые и желтые.
А также в сквере цветут деревья:
Так что не сидите дома, а скорее отправляйтесь на прогулку! Не забудьте зонтик!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги.
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