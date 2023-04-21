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В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Сегодня 13:04
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На календаре – апрель.

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Время, когда природа пробуждается от зимнего сна и расцветает. Зеленеют деревья, распускаются цветы – все вокруг превращается в зеленые оазисы.

В Днепре много зелёных зон. Одна из них – сквер Героев, расположенный между улицей Староказацкой и проспектом Леси Украинки (ранее – Пушкина).

Здесь расцвели сотни разноцветных тюльпанов.

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Об этом сообщает dnepr.info.

Каких цветов здесь только нет: желтые, оранжевые, розовые, белые, фиолетовые и т.д.

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Целые аллеи тюльпанов.

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Цветочков очень много.

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Есть также невероятно красивые нарциссы: белые и желтые.

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

А также в сквере цветут деревья:

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Так что не сидите дома, а скорее отправляйтесь на прогулку! Не забудьте зонтик!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги.

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Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)Русский

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