В Днепре сервис проката велосипедов интересно решил проблему с буквой Z (ФОТО)

Российские оккупанты и «обычные» россияне наносят их повсюду: на военную технику, на одежду, на рекламные борды и т.д.
Конечно, эти буквы триггерят украинцев, поэтому некоторые компании и частные лица, которые их использовали раньше, отказались от них, чтобы избежать недоразумений. Например, украинская музыкальная группа «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» заменила в своем названии латинскую букву «Z» на «З» (ранее название писалось как «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ») через ассоциацию с военной агрессией россии.
Сервис проката велосипедов Azpirin в Днепре тоже решил отказаться от буквы «Z» в названии, поэтому ее закрыли флагом Украины.
Так гораздо лучше!
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