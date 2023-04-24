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У Павлограді поруч із будинком горів гаражний бокс (ФОТО)

Сьогодні 11:54
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У понеділок, 24 квітня, о 03:12 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Поштовій у Павлограді.

Новости Днепра про У Павлограді поруч із будинком горів гаражний бокс (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що поруч з житловим будинком горить гаражний бокс.

Пожежу локалізували о 03:58 та ліквідували о 05:56.

Новости Днепра про У Павлограді поруч із будинком горів гаражний бокс (ФОТО)

Вогонь знищив майно, пошкодив перекриття та стіни гаражу на площі 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Павлограді поруч із будинком горів гаражний бокс (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді горіло авто

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Новости Днепра про У Павлограді поруч із будинком горів гаражний бокс (ФОТО)Українська

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