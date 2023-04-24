У Павлограді поруч із будинком горів гаражний бокс (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що поруч з житловим будинком горить гаражний бокс.
Пожежу локалізували о 03:58 та ліквідували о 05:56.
Вогонь знищив майно, пошкодив перекриття та стіни гаражу на площі 30 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді горіло авто.
Читайте також:
Автор:
Кінологиня з Павлоградського пошуково-рятувального загону зустрілася зі своїм улюбленцем.
У Кривому Розі пожежники врятували з палаючого будинку чоловіка.
23 квітня на вулиці Василя Стуса у Павлограді під капотом…
На Дніпропетровщині гинуть карасі, які залишилися лежати на землі, звідки…