У Павлограді поруч із будинком горів гаражний бокс (ФОТО)

У понеділок, 24 квітня, о 03:12 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Поштовій у Павлограді.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що поруч з житловим будинком горить гаражний бокс.

Пожежу локалізували о 03:58 та ліквідували о 05:56.

Вогонь знищив майно, пошкодив перекриття та стіни гаражу на площі 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді горіло авто.

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