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Вспыхнуло на полном ходу: в Павлограде горело авто

Сегодня 06:45
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23 апреля на улице Василия Стуса в Павлограде под капотом автомобиля Skoda Forman возникло возгорание.

Новости Днепра про Вспыхнуло на полном ходу: в Павлограде горело авто

Водителю понадобилась помощь спасателей.

Прибывшие по указанному адресу пожарные быстро затушили авто. К счастью, погибших и травмированных нет.

Огнем поврежден моторный отсек легковушки на площади 2 кв.

Новости Днепра про Вспыхнуло на полном ходу: в Павлограде горело авто

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