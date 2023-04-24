Вспыхнуло на полном ходу: в Павлограде горело авто

23 апреля на улице Василия Стуса в Павлограде под капотом автомобиля Skoda Forman возникло возгорание.

Водителю понадобилась помощь спасателей.

Прибывшие по указанному адресу пожарные быстро затушили авто. К счастью, погибших и травмированных нет.

Огнем поврежден моторный отсек легковушки на площади 2 кв.

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