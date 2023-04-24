Вспыхнуло на полном ходу: в Павлограде горело авто

Водителю понадобилась помощь спасателей.
Прибывшие по указанному адресу пожарные быстро затушили авто. К счастью, погибших и травмированных нет.
Огнем поврежден моторный отсек легковушки на площади 2 кв.
Читайте также:
Автор:
В Днепре планируется достроить проблемную многоэтажку на бульваре Славы.
Он может проводить личные консультации.
Правда, они там больше не живут.
В Днепре снова просят переименовать проспект Гагарина.
Сегодня в Днепре будет достаточно тепло.
В Днепре планируется достроить проблемную многоэтажку на бульваре Славы.
Он может проводить личные консультации.
Правда, они там больше не живут.
В Днепре снова просят переименовать проспект Гагарина.
В Днепропетровской области будут выключать свет из-за плановых ремонтных работ.
В Украине введут в обращение новые 500-гривневые купюры.
В одном из днепровских ресторанов работают минипиги.
В боях скончался музыкант из Днепра Сергей Артемов.
На Днепропетровщине погибают караси, которые остались лежать на земле караси, когда оттуда ушла "большая вода".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!