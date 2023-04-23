В Днепре на «работу» в хорошие руки отдают кота-психоаналитика: подробности

В Днепре отдают в хорошие руки кота Персена, готового стать личным психоаналитиком для нового хозяина. Об этом рассказали волонтеры организации защиты животных «Верность».
Волонтеры говорят что диплома у котика нет, но намекают, что некоторым известным «психологам» это не помешало делать подкасты на миллионную аудиторию (ред. — речь идет о Спартаке Суббота из ютуб-проекта «Подкаст терапия», попавшего в скандал из-за отсутствия профессиональной образования).
Кличка в пушистика тоже характерна для такой профессии. Зовут рыжего красавца Персен.
Поэтому Персенчик тоже справится. Тем более, что коту большая аудитория не нужна, достаточно одного хорошего человека. Или семьи, для которой Персен станет как ясное солнышко, то есть центром Вселенной, – говорят волонтеры.
У Персена была трудная судьба. Его спасли с улицы больным, но пушистик быстро оправился и начал заниматься бегом на колесе.
Возраст – в расцвете сил, кастрированный, вакцинированный, приученный к лотку, – отмечают волонтеры.
Волонтеры говорят, что Персен любит обниматься, поэтому приглашают на пробный сеанс «психотерапии».
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