В ОК «Юг» прокомментировали информацию о высадке ВСУ на левом берегу Херсона

В Институте изучения войны сообщили, что ВСУ якобы высадились на левом берегу Херсонщины и заняли там определенные позиции.
Как утверждают аналитики, исследовавшие видео рос-военкоров, ВСУ вроде бы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек и смогли продвинуться дальше. По данным ISW, россияне потеряли контроль над островами на реках Конка и Чайки.
В ОК «Юг» не опровергли и не подтвердили эту информацию. По словам спикера Натальи Гуменюк, военные операции ВСУ должны проходить в тишине.
Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, это очень сложная работа. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины. Даже лучшим «студентам» Института изучения войны нужно набраться терпения», – отметила Наталья Гуменюк.
Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что все совсем скоро увидят и услышат результаты контрнаступательных действий ВСУ.
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