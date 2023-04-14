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  • “Найближчим часом усе це побачать та відчують”: очільник ГУР про український контрнаступ

“Найближчим часом усе це побачать та відчують”: очільник ГУР про український контрнаступ

Сьогодні 13:11
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Кирило Буданов прокоментував останні "зливи" документів у США та відповів, чи вплине це на довгоочікуваний контрнаступ.

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Розмови про український контрнаступ тривають ще з минулої осені. Спочатку повідомлялося, що ЗСУ почнуть операцію зі звільнення території взимку, потім перенесли на березень, і ось вже середина квітня, але ще нічого не почалося. Втім, як зазначив очільник ГУР Кирило Буданов, дії щодо деокупації тривають та наступальна операція “почнеться незабаром”.

Про це начальник ГУР розповів виданню ABC News. За словами Буданова, усі вже зовсім скоро побачать результати.

Які будуть результати цих дій? Думаю, що найближчим часом усе це побачать та відчують, – зазначає Буданов.

Україні потрібен успішний контрнаступ

За словами очільника ГУР, успішний контрнаступ потрібен не тільки для України, а й для наших союзників, які надають зброю та чекають перемог. 

Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну, – зауважив Буданов.

Втім, йому не відомо, що були якісь конкретні вимоги щодо цього від західних союзників. 

Чи завадять України зливи документів Пентагону?

Цього тижня стало відомо, що молодий нацгвардієць “злив” документи Пентагону в мережу. Зокрема, ці “секретні” файли стосувалися України. За словами очільника ГУР, ситуація зі витоком інформації не має вплинути на театр бойових дій. 

Якщо є проблема, її буде вирішено. Якщо проблеми немає, то краще. На реальні результати наступальної операції це вплинути не зможе”, – пряма мова Буданова. 

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