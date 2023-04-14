«В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении

Разговоры об украинском контрнаступлении продолжаются еще с минувшей осени. Сначала сообщалось, что ВСУ начнут операцию по освобождению территорий зимой, затем перенесли на март, и вот уже середина апреля, но еще ничего не началось. Впрочем, как отметил глава ГУР Кирилл Буданов, действия по деоккупации продолжаются и наступательная операция «начнется в скором времени».
Об этом начальник ГУР рассказал изданию ABC News. По словам Буданова, все уже совсем скоро увидят результаты.
Какие будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют, — отмечает Буданов.
Украине необходимо успешное контрнаступление
По словам главы ГУР, успешное контрнаступление нужно не только для Украины, но и для наших союзников, которые предоставляют оружие и ждут побед.
Без побед рано или поздно встанет вопрос, следует ли продолжать поддерживать Украину, – отметил Буданов.
Впрочем, ему не известно, что были какие-то конкретные требования по этому поводу от западных союзников.
Помешают ли Украине ливни документов Пентагона?
На этой неделе стало известно, что молодой нацгвардеец «слил» документы Пентагона в сеть. В частности, эти «секретные» файлы касались Украины. По словам главы ГУР, ситуация с утечкой информации не должна повлиять на театр боевых действий.
Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы нет, то лучше. На реальные результаты наступательной операции это повлиять не сможет», – прямой язык Буданова.
Читайте также:
Автор:
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов познакомил украинцев со своим…
В оккупированном Крыму слышали обращение Буданова.
Дай Бог!
Россия планирует на 23-24 февраля очередной ракетный удар по Украине.…
В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних времен люди верили, что это не обычный день, а время, когда можно привлечь удачу в дом, а главное для этого – соблюдать традиции. Также день считался полным разных примет. Журналисты…
Горожанам начали поступать новые платежи за газ.
В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.
Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то потом у нас будет дополнительный выходной.
В Днепре загорелась фура.
В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.
В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.
14 апреля 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Сообщили о минировании вчера, 13 апреля.
В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував обікрасти її.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!