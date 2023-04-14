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  • «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении

«В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении

Сегодня 13:11
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Кирилл Буданов прокомментировал последние "сливы" документов в США и ответил, повлияет ли это на долгожданное контрнаступление.

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Разговоры об украинском контрнаступлении продолжаются еще с минувшей осени. Сначала сообщалось, что ВСУ начнут операцию по освобождению территорий зимой, затем перенесли на март, и вот уже середина апреля, но еще ничего не началось. Впрочем, как отметил глава ГУР Кирилл Буданов, действия по деоккупации продолжаются и наступательная операция «начнется в скором времени».

Об этом начальник ГУР рассказал изданию ABC News. По словам Буданова, все уже совсем скоро увидят результаты.

Какие будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют, — отмечает Буданов.

Украине необходимо успешное контрнаступление

По словам главы ГУР, успешное контрнаступление нужно не только для Украины, но и для наших союзников, которые предоставляют оружие и ждут побед.

Без побед рано или поздно встанет вопрос, следует ли продолжать поддерживать Украину, – отметил Буданов.

Впрочем, ему не известно, что были какие-то конкретные требования по этому поводу от западных союзников.

Помешают ли Украине ливни документов Пентагона?

На этой неделе стало известно, что молодой нацгвардеец «слил» документы Пентагона в сеть. В частности, эти «секретные» файлы касались Украины. По словам главы ГУР, ситуация с утечкой информации не должна повлиять на театр боевых действий.

Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы нет, то лучше. На реальные результаты наступательной операции это повлиять не сможет», – прямой язык Буданова.

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