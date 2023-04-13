У Дніпрі 14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси

Важлива інформація!

14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня деяким мешканцям Дніпра будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових аварійних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 14 квітня буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Гладкова: 19, 19А, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;

вул. Перемоги: 113Б.

17 квітня:

просп. Олександра Поля: 98В, 102, 102Д;

вул. Макарова: 1, 1А, 1Б;

пров. Ялицевий: 3, 7.

18 квітня:

вул. Титова: 8, 10, 12, 12А, 16, 16К;

просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;

вул. Новокримська: 1, 5, 7.

19 квітня:

бульвар Зоряний: 1, 1А, 1Д;

пров. Зоряний: 1, 1Д;

тупик Запорізький: 1.

20 квітня:

вул. Аеропорт: 37, 113, 114;

с. Старі Кодаки, вулиця Аеропорт: 33, 320.

21 квітня:

с. Партизанське, вул. Центральна: 7.

Заряджайте телефони та повербанки!

Читайте також:

Українська

Автор: