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У Дніпрі 14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси

Сьогодні 14:39
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Новости Днепра про У Дніпрі 14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси

14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня деяким мешканцям Дніпра будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових аварійних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 14 квітня буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Гладкова: 19, 19А, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;
  • вул. Перемоги: 113Б.

17 квітня:

  • просп. Олександра Поля: 98В, 102, 102Д;
  • вул. Макарова: 1, 1А, 1Б;
  • пров. Ялицевий: 3, 7.

18 квітня:

  • вул. Титова: 8, 10, 12, 12А, 16, 16К;
  • просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
  • вул. Новокримська: 1, 5, 7.

19 квітня:

  • бульвар Зоряний: 1, 1А, 1Д;
  • пров. Зоряний: 1, 1Д;
  • тупик Запорізький: 1.

20 квітня:

  • вул. Аеропорт: 37, 113, 114;
  • с. Старі Кодаки, вулиця Аеропорт: 33, 320.

21 квітня:

  • с. Партизанське, вул. Центральна: 7.

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Новости Днепра про У Дніпрі 14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адресиУкраїнська

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