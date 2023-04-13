Сайт Дніпра Новини У Дніпрі 14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси У Дніпрі 14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси
Важлива інформація!
14, 17, 18, 19, 20 та 21 квітня деяким мешканцям Дніпра будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових аварійних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так,
14 квітня буде припинено подачу електроенергії за адресами: вул. Гладкова: 19, 19А, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47; вул. Перемоги: 113Б. 17 квітня: просп. Олександра Поля: 98В, 102, 102Д; вул. Макарова: 1, 1А, 1Б; пров. Ялицевий: 3, 7. 18 квітня: вул. Титова: 8, 10, 12, 12А, 16, 16К; просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110; вул. Новокримська: 1, 5, 7. 19 квітня: бульвар Зоряний: 1, 1А, 1Д; пров. Зоряний: 1, 1Д; тупик Запорізький: 1. 20 квітня: вул. Аеропорт: 37, 113, 114; с. Старі Кодаки, вулиця Аеропорт: 33, 320. 21 квітня: с. Партизанське, вул. Центральна: 7.
Заряджайте телефони та повербанки!
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