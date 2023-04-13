В Днепре 14, 17, 18, 19, 20 и 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

14, 17, 18, 19, 20 и 21 апреля некоторым жителям Днепра будут выключать свет с 08:00 до 17:00. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение плановых аварийных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Так, 14 апреля будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
17 апреля:
18 апреля:
19 апреля:
20 апреля:
21 апреля:
Заряжайте телефоны и повербанки!
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