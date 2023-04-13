Весняний сезон нескінченних дощів: коли з Дніпра “відступлять” опади

Від Дніпра нарешті відступлять дощі.

Весна 2023 року в Україні виявилася багатою на опади, а в квітні було тільки декілька сонячних днів. Втім, найближчим часом сезон нескінченних дощів має підійти до кінця. Уже 13−14 квітня в південних, східних і більшості центральних областей буде хмарно з проясненнями, подекуди ще “литиме” з неба, але переважно без опадів.

Друга половина квітня має бути сухою, з короткочасними опадами. За прогнозами синоптиків, у Дніпрі відзавтра, 14 квітня, буде сухо та тепло. Втім, поки що довгоочікуваного сонечка не варто чекати, воно завітає до нас ближче до Великодня.

У суботу можливе незначне похолодання – до +8 вдень, а уже з неділі 16 квітня, температура повітря повернеться до комфортних +15 градусів тепла.

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