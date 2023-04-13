Янович прокоментував скандал зі Спартаком та повідомив про закриття проєкту “Подкаст терапія”

Є погані новини для шанувальників "Подкаст терапії".

Вона припиняє своє існування.

Шоу, яке було дуже відомим на YouTube, вирішили закрити через скандал із одним із ведучих Спартаком Суботою.

Про це повідомив комік та актор, співведучий шоу Євгеній Янович в Instagram.

Я прочитав всю текстову версію розслідування. Із наведених там фактів я знав про ГО «Українська академія наук» і роботу в «Інституті когнітивного моделювання». Все інше, як і для вас, це нова інформація. Мені складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду. Але є рішення, які я прийняв наразі і вони остаточні. 1. Завтра (13 квітня) о 9:00 не вийде новий випуск «Подкаст терапії». 2. В понеділок (17 квітня) ніхто не поїде в тур. Наразі Коля займається цим питанням. Всі кошти будуть повернені. 3. А чи вийде взагалі колись «Подкаст терапія»? Ні, – написав він.

Та перепросив у своїх прихильників:

Я хотів би попросити вибачення. За що конкретно? Я не розумію. Бо я досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен.

Зазначимо, “Подкаст терапія” – шоу, яке почало виходити в період повномасштабної війни. Його публікували на YouTube-каналі Спартака Суботи. Усього вийшло 86 подкастів. У програмі ведучі говорили про психологію, мотивацію, стрес та багато інших дотичних тем.

Сам Спартак Субота позиціонує себе як психолог, психотерапевт з когнітивно-поведінкової терапії, експерт, блогер тощо. Але нещодавно інший психолог – Ілля Полуденний – випустив ролик, в якому викрив відомого блогера. Документальний фільм під назвою “Сатердей. Людина, яка грає виставу” розвінчує міфи про Суботу. Ілля стверджує, що відомий психолог бреше про свої наукові досягнення – наприклад, на Scopus немає наукових статей авторства Суботи, хоча він заявляє, що публікувався там. Крім того, Полуденний каже, що ця людина з 2020 року не перебуває в асоціації УАКПТ, а його статус, як спеціаліста, не має акредитації. Всі ці факти не дають йому права називатися когнітивно-поведінковим терапевтом і схема-терапевтом.

Сам Спартак вже встиг відреагувати на звинувачення. Він опублікував звернення у TikTok, де сказав:

Це не перший хейт, з яким я стикаюся, це нормально, так буде і далі. Я це переживу, але я не дозволю ображати свою аудиторію, обзивати її і робити висновки з приводу людей, які мене слухають, дивляться, яким я подобаюся. Це якісь неправильні висновки, як мені здається. Я з усім можу змиритися, крім образ у бік моїх близьких людей і моїх глядачів. У мене нормальна аудиторія, у мене здорові, хороші люди. Якщо людина заздрить або чимось незадоволена, то це її персональна проблема.

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