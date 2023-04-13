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  • У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

Сьогодні 13:57
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У середу, 12 квітня, о 19:25 на лінію «101» повідомили про те, що на Калиновій у багатоповерхівці горить квартира.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що з квартири, розташованої на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, йде дим.

Співробітники ДСНС потрапили до задимленої оселі та виявили там 56-річного чоловіка. Рятувальники винесли постраждалого на свіже повітря та передали медикам. Від госпіталізації він відмовився.

Також під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку винесли на свіже повітря кота з квартири на п’ятому поверсі та передали власниці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

Пожежу локалізували о 20:07 та ліквідували о 20:29. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 20 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

До місця виклику залучили 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

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Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котикаУкраїнська

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