У Дніпрі на Калиновій палала квартира: вогнеборці врятували чоловіка та котика

У середу, 12 квітня, о 19:25 на лінію «101» повідомили про те, що на Калиновій у багатоповерхівці горить квартира.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що з квартири, розташованої на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, йде дим.

Співробітники ДСНС потрапили до задимленої оселі та виявили там 56-річного чоловіка. Рятувальники винесли постраждалого на свіже повітря та передали медикам. Від госпіталізації він відмовився.

Також під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку винесли на свіже повітря кота з квартири на п’ятому поверсі та передали власниці.

Пожежу локалізували о 20:07 та ліквідували о 20:29. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 20 кв. м.

До місця виклику залучили 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: