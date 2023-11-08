Прогноз щодо блеакауту 2023: коментарі експертів

Практично щоночі агресор направляє на нашу область та місто Дніпро безпілотники та ракети. Аналогічна ситуація по всій Україні. Масових обстрілів ракетами, як це було минулої осені, поки що немає, але в ГУР МО попереджають, що ворог накопичив достатню кількість ракет, щоб під час холодів почати інтенсивно бити по інфраструктурі. Головна мета росіян – знову знеструмити Україну та влаштувати новий блекаут.

Журналісти dnepr.info зібрали думки експертів і представників влади про те, як пройде ця осінь для українців, наскільки інтенсивними можуть бути обстріли, чи готова країна до відбиття атаки і чи чекати багатогодинних відключень світла.

Що кажуть представники влади

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни збирають ракети та накопичують ресурс, щоб у важкі зимові часи використати його та атакувати Україну. Він зазначив, що наша країна вже має досвід в управлінні енергосистемою у критичних ситуаціях, і всі служби знають, як діяти, щоб за можливості уникнути розривів та тривалих відключень електроенергії.

Як зазначив нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба, ця зима може стати найжважчою за всю історію України, але держава намагається захистити електропідстанції якнайкраще. Росіяни навчаються і, швидше за все, захочуть ще раз перевірити витривалість енергосистеми України своїми ракетами.

Солідарний із ним і секретар РНБО Олексій Данилов. Він зазначив, що зима буде складною і Україна до неї готується.

«Зима буде складною та непростою з урахуванням цього божевільного, який знаходиться поряд на нашій території. Звичайно, він намагатиметься робити нам проблеми. Але я точно можу сказати, що триває максимальна підготовка до непростого та складного періоду», – заявив в інтерв’ю NV Олексій Данилов.

Цього літа, під час своєї прес-конференції Президент України сказав, що держава робить все, щоб не допустити осінньо-зимового блекауту та захистити електростанції. Весь цей час велися переговори з партнерами, щоб вони поставили нам додаткові системи захисту. Вчора Володимир Зеленський заявив, що на бойове чергування стало кілька систем NASAMS, поставлених союзниками. Він назвав це «своєчасним посиленням ППО до зими». Також раніше він заявляв, що кожного місяця Україна додає систем ППО. «Є системи, які прийдуть і будуть у нас, а є ті, які ми знайшли у наших партнерів для зимового періоду», – сказав Володимир Зеленський.

Нещодавно Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що напередодні зими в Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп для протидії «Шахедам».

Що кажуть у розвідці

Глава ГУР МО Кирило Буданов також заявив, що окупанти знову обстрілюватимуть нашу інфраструктуру. «У їхніх планах особливих коригувань немає. Тож продовжуватимуть це робити (обстрілювати) і цього сезону. На жаль, на нас знову чекає битва за електроенергію. Певний запас ракет ворог відновив. Він не значний, але достатній для того, щоб створити нам цілком реальні проблеми – не лише в енергетиці, а й у нафтогазовій сфері, промислових підприємствах, військових об’єктах», – сказав Кирило Буданов. Він зазначив, що найважливіше зараз для України – захист критичної інфраструктир та велика кількість ППО.

Точно сказати, що використовуватимуть окупанти цієї зими – безпілотники чи ракети неможливо. Вони виробляють та накопичують і те, й інше.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скибицький вважає, що скоріше за все обстріл почнеться коли на енергосистему буде велике навантаження – тобто при настанні холодів, коли споживання вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Для ворога це буде найсприятливіший час для завдання ударів. Поки що ворог чекає на зниження температури нижче нуля.

З головним розвідником України солідарний та його колега з Естонії. «Зима для українців буде важкою. Росія продовжуватиме атакувати громадянську та критичну інфраструктуру, щоб позбавити українців електроенергії», – сказав в одному зі своїх інтерв’ю голова естонської розвідки Антс Ківісельг.

Що кажуть у Міненерго

Поки що вимикати світло в Україні не планують. Як зазначили у прес-службі Міністерства енергетики, безпричинних планових відключень та обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному регіоні країни. Планується, що взимку працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що знаходяться на території України, за винятком її окупованих регіонів. Але водночас жителі країни мають бути готовими до можливих відключень, якщо будуть масовані ракетні обстріли.

Думки експертів

В Інституті енергетичних стратегій говорять, що відключення можуть бути навіть без обстрілів.

«Говорити про значне відновлення потужностей не доводиться. Коли атакували підстанції – було зрозуміло, що повністю відремонтувати за літо їх неможливо. Якщо підстанція пропускає мільйон кВт, її відновили оперативно на 70%, вона взимку не пропустить більше половини потужності, а ймовірність аварійних випадків підвищиться. Вважаю, що цього сезону відключень буде більше», – заявив експерт Інституту Юрій Корольчук.

З ним не погоджується експерт науково-технічного центру «Психея», який спеціалізується на різних прогнозах. На думку директора центру, навіть у разі нових масованих атак Україні вдасться уникнути блекування. Директор центру Геннадій Рябцев в інтерв`ю «РБК-Україна» стверджує, що ймовірність повного блекауту в Україні буде надзвичайно низька. Навіть потужні атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру не можуть призвести до тривалого відключення її для більшості споживачів.

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