У центрі Дніпра з’явилося незвичайне дерево з червоними стрічками: що це означає

У центрі Дніпра біля одного з азіатських ресторанів з'явилася незвичайна інсталяція: дерево, оздоблене червоними стрічками.

Що вона означає і чому опинилася в центрі міста, дізналися журналісти dnepr.info.

Інсталяцію створено в рамках благодійного проекту «Нам тут жити». Біля ресторану встановили азійське дерево, яке є символом стійкості та непорушності, як і наші військові на фронті, що відбивають атаки ворога та захищають нашу територію. На гілках дерева висять стрічки бажань.

Відповідно до східної традиції, щоб зірки виконали будь-яке ваше бажання, потрібно написати його на паперовій стрічці та повісити її на дерево.

Інсталяція складається із двох частин: перша знаходиться на вулиці, а друга – у самому закладі. Як зазначили у ресторані, мережа оголосила збір на 250 тис грн для наших військових та за допомогою інсталяції хоче привернути увагу до акції та до самого закладу, адже кожен відвідувач може приєднатися до благодійної ініціативи.

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