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Прогноз по блеакауту 2023: комментарии экспертов

Сегодня 15:42
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Практически каждую ночь агрессор направляет на нашу область и город Днепр беспилотники и ракеты. Аналогичная ситуация по всей Украине. Массовых обстрелов ракетами, как это было прошлой осенью пока нет, но в ГУР МО предупреждают, что враг накопил достаточно количество ракет, чтобы во время холодов начать интенсивно бить по инфраструктуре. Главная цель россиян – снова обесточить Украину и устроить новый блекаут.
Новости Днепра про Прогноз по блеакауту 2023: комментарии экспертов

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Журналисты dnepr.info собрали мнения экспертов и представителей власти, о том, как пройдет эта осень для жителей Украины, насколько интенсивными могут быть обстрелы, готова ли страна к отражению атаки и ждать ли многочасовых отключений света.

Что говорят представители власти

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россияне собирают ракеты и накапливают ресурс, чтобы в тяжелые зимние времена использовать его и атаковать Украину. Он отметил, что наша страна уже имеет опыт в управлении энергосистемой в критических ситуациях и все службы знают, как действовать, чтобы по возможности избежать разрывов и длительных отключений электроэнергии.

Как отметил недавно глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, эта зима может стать самой ужасной за всю историю Украины, но государство старается защитить электроподстанции как можно лучше. Россияне учатся и скорее всего захотят еще раз проверить выносливость энергосистемы Украины своими ракетами.

Солидарен с ним и секретарь СНБО Алексей Данилов. Онотметил, что зима будет сложной и Украина к ней готовится.

«Зима будет сложной и непростой с учетом этого сумасшедшего, который находится рядом на нашей территории. Конечно, он будет пытаться делать нам проблемы. Но я точно могу сказать, что идет максимальная подготовка к непростому и сложному периоду», — заявил в интервью NV Алексей Данилов.

Этим летом, во время своей пресс-конференции Президент Украины сказал, что государство делает все, чтобы не допустить осенне-зимнего блекаута и защитить электростанции. Все это время велись переговоры с партнерами, чтобы они поставили нам дополнительные системы защиты. Вчера Владимир Зеленский заявил, что на боевое дежурство стали несколько систем NASAMS, поставленных союзниками. Он назвал это «своевременным усилением ПВО к зиме». Также ранее он заявлял, что каждый месяц у Украины добавляется систем ПВО. «Есть системы, которые придут и будут у нас, а есть те, которые мы нашли у наших партнеров для зимнего периода», — сказал Владимир Зеленский.

Недавно министр обороны Рустем Умеров заявил, что в преддверии зимы в Украине увеличат количество мобильных огневых групп для противодействия «Шахедам».

Что говорят представители разведки

Глава ГУР МО Кирилл Буданов также заявил, что оккупанты снова будут обстреливать нашу инфраструктуру. «В их планах особых корректировок нет. Так что будут продолжать это делать (обстреливать) и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию. Определенный запас ракет враг восстановил. Он не значителен, но достаточен для того, чтобы создать нам вполне реальные проблемы – не только в энергетике, но и в нефтегазовой сфере, промышленным предприятия, военным объектам», — сказал Кирилл Буданов. Он отметил, что самое важное сейчас для Украины –  защита критической инфраструктуры и большое количество ПВО.

Точно сказать, что будут использовать оккупанты этой зимой – беспилотники или ракеты невозможно. Они производят и накапливают и то, и другое.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий считает, что скорее всего обстрелы начнутся когда на энергосистему пойдут большие нагрузки –то есть при наступлении холодов, когда потребление выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода.  Для врага это будет самое благоприятное время для нанесения ударов. Пока что враг ждет понижения температуры ниже нуля.

С главным разведчиком Украины солидарен и его коллега из Эстонии. «Зима для украинцев будет тяжелой. Россия будет продолжать атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев электроэнергии», — сказал в одном из своих интервью глава эстонской разведки Антс Кивисельг.

Что говорят в Минэнерго

Пока что отключать свет в Украине не планируют. Как отметили в пресс-службе Министерства энергетики, беспричинных плановых отключений и ограничения бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов страны. Планируется, что зимой будут работать все блоки атомных электростанций, которые находятся на территории Украины, исключая ее оккупированные регионы. Но в тоже время жители страны должны быть готовы к возможным отключениям, если будут массированные ракетные обстрелы.

Мнения экспертов

В Институте энергетических стратегий говорят о том, что отключения могут быть даже без обстрелов.

«Говорить о значительном восстановлении мощностей не приходится. Когда были атакованы подстанции — было понятно, что полностью отремонтировать за лето их невозможно. Если подстанция пропускает миллион кВт, ее возобновили оперативно на 70%, она зимой не пропустит больше, чем половину мощности, а вероятность аварийных случаев повысится. Полагаю, что в нынешнем сезоне отключений будет больше», — заявил эксперт Института Юрий Корольчук.

С ним не согласен эксперт научно-технического центра «Психея», который специализируется на различных прогнозах. По мнению директора центра, даже в случае новых массированных атак Украине удастся избежать блекаута.   Директор центра Геннадий Рябцев утверждает, что вероятность полного блекаута в Украине будет чрезвычайно низкой. Даже мощные атаки РФ на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к длительному отключению ее для большинства потребителей.

 

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Новости Днепра про Прогноз по блеакауту 2023: комментарии экспертовУкраїнська Новости Днепра про Прогноз по блеакауту 2023: комментарии экспертовРусский

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