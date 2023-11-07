Кто в Днепре останется без субсидии: причины по которым не начислят помощь

С началом отопительного сезона те, кто получал субсидию в прошлом году автоматически будут получать ее и в этом году. Также все желающие получать помощь на оплату коммуналки могут подать заявление. В таком случае, субсидия будет насчитываться с календарного начала отопительного сезона – 15 октября. Но есть ряд лиц, кому выплаты могут быть отменены или те, кому они вовсе не будут начислены.

Кто в этом отопительном сезоне не может рассчитывать на субсидию – узнали журналисты dnepr.info.

Помощь на оплату коммунальных платежей не будет назначена, если у домохозяйства есть задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг за последние три и более месяца, и при этом задолженность превышает сумму в 680 грн. Последняя варьируется из года в год и зависит от того, какой в стране необлагаемый минимум доходов граждан. В общем долг не должен превышать 40 необлагаемых минимумов.

Не видать субсидии тем, кто находится в Едином реестре должников и не платит алименты более трех месяцев.

Не назначат ее если совершеннолетние лица в семье не работают и не имеют статуса безработного, либо они работают, но их доход ниже минимальной зарплаты.

Не дадут субсидию тем, у кого в собственности есть несколько квартир или домов, либо площадь жилого помещения превышает 130 кв м для квартир и 230 кв м для частных домов. Либо если есть машина, которой менее 5 лет.

Не помогут с оплатой коммуналки тем, у кого на счету в банке есть средства в размере более 100 тыс грн или куплены облигации внутреннего госзайма на сумму более 100 тыс грн. Либо же если кто-то из зарегистрированных в домохозяйстве сделал в этом году покупку на сумму более 50 тыс грн: купил земельный участок, дом, машину, ценные бумаги, зарубежную валюту на эту сумму, совершил одноразовую оплату работ на эту сумму. Но если деньги были потрачены на оплату медицинских или образовательных услуг, то эта норма не действует.

Также не будет назначаться субсидия тем, кто прописан в квартире, но арендует жилплощадь и на нее он уже получает субсидию.

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