Хто у Дніпрі залишиться без субсидії: причини з яких не нарахують допомогу - Днепр Инфо
Хто у Дніпрі залишиться без субсидії: причини з яких не нарахують допомогу
просмотров
Сегодня 17:43

З початком опалювального сезону ті, хто отримував субсидію минулого року, автоматично отримуватимуть її і цього року. Також усі охочі отримувати допомогу на оплату комуналки можуть подати заяву. У такому разі субсидія нараховуватиметься з календарного початку опалювального сезону – 15 жовтня. Але є низка осіб, кому виплати можуть бути скасовані або ті, кому вони не будуть нараховані.

Новости Днепра про Хто у Дніпрі залишиться без субсидії: причини з яких не нарахують допомогу

Хто цього опалювального сезону не може розраховувати на субсидію – дізналися журналісти dnepr.info.

Допомога на оплату комунальних платежів не буде призначена, якщо домогосподарство має заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг за останні три і більше місяця, і при цьому заборгованість перевищує суму в 680 грн. Остання варіюється з року в рік і залежить від того, який у країні неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Загалом борг не повинен перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів.

Не бачити субсидії тим, хто перебуває в Єдиному реєстрі боржників і не сплачує аліменти понад три місяці.

Не призначать її, якщо повнолітні особи в сім’ї не працюють і не мають статусу безробітного, або вони працюють, але їх дохід нижчий за мінімальну зарплату.

Не дадуть субсидію тим, хто має кілька квартир чи будинків, або площа житлового приміщення перевищує 130 кв м для квартир і 230 кв м для приватних будинків. Або якщо є машина, якій менше 5 років.

Не допоможуть з оплатою комуналки тим, хто має на рахунку у банку кошти у розмірі понад 100 тис грн або купив облігації внутрішньої держпозики на суму понад 100 тис грн. Або якщо хтось із зареєстрованих у домогосподарстві зробив цього року купівлю на суму понад 50 тис грн: купив земельну ділянку, будинок, машину, цінні папери, закордонну валюту на цю суму, здійснив одноразову оплату робіт. Але якщо гроші було витрачено на оплату медичних чи освітніх послуг, то ця норма не діє.

Також не призначатиметься субсидія тим, хто прописаний у квартирі, але орендує інше житло і на нього вже уже отримує субсидію.

 

 

Читайте також:

Новости Днепра про Хто у Дніпрі залишиться без субсидії: причини з яких не нарахують допомогуУкраїнська Новости Днепра про Хто у Дніпрі залишиться без субсидії: причини з яких не нарахують допомогуРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У Дніпрі та області зафіксували п’ять летальних випадків від COVID-19: усі з них літні люди
Новини Дніпра
Сегодня 17:52
У Дніпрі та області зафіксували п’ять летальних випадків від COVID-19: усі з них літні люди

За тиждень рівень захворюваності на COVID-19 майже не зріс, але…

У Дніпрі маршрутчик порушив ПДР та не пропустив маму з візочком на “зебрі” (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сегодня 17:14
У Дніпрі маршрутчик порушив ПДР та не пропустив маму з візочком на “зебрі” (ВІДЕО)

Маршрутчик зробив досить небезпечний маневр на дорозі.

У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 17:00
У центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО)

Таке природне чудо можна побачити у парку Глоби.

У центрі Дніпра дівчата в купальниках закликають перехожих принизити ляльку президента РФ (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сегодня 16:36
У центрі Дніпра дівчата в купальниках закликають перехожих принизити ляльку президента РФ (ВІДЕО)

Щось дивне відбувалося у середмісті Дніпра.