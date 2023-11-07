Хто у Дніпрі залишиться без субсидії: причини з яких не нарахують допомогу

З початком опалювального сезону ті, хто отримував субсидію минулого року, автоматично отримуватимуть її і цього року. Також усі охочі отримувати допомогу на оплату комуналки можуть подати заяву. У такому разі субсидія нараховуватиметься з календарного початку опалювального сезону – 15 жовтня. Але є низка осіб, кому виплати можуть бути скасовані або ті, кому вони не будуть нараховані.

Хто цього опалювального сезону не може розраховувати на субсидію – дізналися журналісти dnepr.info.

Допомога на оплату комунальних платежів не буде призначена, якщо домогосподарство має заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг за останні три і більше місяця, і при цьому заборгованість перевищує суму в 680 грн. Остання варіюється з року в рік і залежить від того, який у країні неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Загалом борг не повинен перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів.

Не бачити субсидії тим, хто перебуває в Єдиному реєстрі боржників і не сплачує аліменти понад три місяці.

Не призначать її, якщо повнолітні особи в сім’ї не працюють і не мають статусу безробітного, або вони працюють, але їх дохід нижчий за мінімальну зарплату.

Не дадуть субсидію тим, хто має кілька квартир чи будинків, або площа житлового приміщення перевищує 130 кв м для квартир і 230 кв м для приватних будинків. Або якщо є машина, якій менше 5 років.

Не допоможуть з оплатою комуналки тим, хто має на рахунку у банку кошти у розмірі понад 100 тис грн або купив облігації внутрішньої держпозики на суму понад 100 тис грн. Або якщо хтось із зареєстрованих у домогосподарстві зробив цього року купівлю на суму понад 50 тис грн: купив земельну ділянку, будинок, машину, цінні папери, закордонну валюту на цю суму, здійснив одноразову оплату робіт. Але якщо гроші було витрачено на оплату медичних чи освітніх послуг, то ця норма не діє.

Також не призначатиметься субсидія тим, хто прописаний у квартирі, але орендує інше житло і на нього вже уже отримує субсидію.

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