Чому вчора у Дніпрі було червоне небо та наскільки це небезпечно

Вчора всі паблики та соціальні мережі заполонили фотографії Дніпра та області, на яких було відбито незвичайне червоне небо. Багато жителів Дніпра могли спостерігати таке незвичайне явище на власні очі. Деяких такий колір неба налякав не на жарт, інші навпаки, намагалися сфотографуватися на його тлі. Згодом з'ясувалося, що це було полярне сяйво.

Журналісти dnepr.info дізнались того, чому мешканці Дніпра та інших регіонів України бачили такий феномен.

Чому ми бачили полярне сяйво у Дніпрі

Полярне сяйво чи небо незвичайного червоного кольору можна було побачити не лише у Дніпрі, а й над Одеською, Київською, Херсонською областями. Таке полярне сяйво називається «Аврора» – на честь богині ранкової зорі. Червоний колір більш характерний для ранку, ніж для вечора. Але таке сяйво можна побачити будь-коли доби.

Це результат магнітної бурі на Сонці і світіння верхніх шарів атмосфери. Виникає полярне сяйво, коли верхні шари атмосфери обдуває сонячний вітер – він складається з іонізованих частинок, що витікають із сонячної корони. Частина цих іонів, електронів та протонів зазвичай летить у міжпланетний простір, але частина потрапляє у магнітосферу та атмосферу Землі. Але відбувається це не відразу, а через 2-3 дні після того, як на Сонці станеться сильна магнітна буря. Чим вона потужніша – тим більше часток потрапляє в атмосферу і як наслідок – тим сильніше видно сяйво.

Чому небо було червоним

За словами вчених-геофізиків, заряджені частинки Сонця рухаються вздовж ліній магнітного поля і проникають в атмосферу, де взаємодіють із молекулами та атомами газу та азоту. Змішування частинок із газом дає переливи від жовтого до зеленого кольору, а з азотом – від червоного до фіолетового. Інтенсивність залежить від кількості та потужності частинок та газу або азоту і магнітної бурі.

Також вчені пояснюють, чому в Україні багато хто бачив таке нехарактерне для наших широт явище. Справа в тому, що зазвичай сяйво відбуваються в смузі до 30 градусів від полюсів, але коли відбуваються сильні бурі на сонці воно може переміщатися. Результат таких переміщень на Дніпропетровщині можна було побачити вчора.

Небезпека сяйва

Але сильні магнітні бурі – це не лише небо незвичайного кольору. Потужний спалах може вивести з ладу різні системи – від енергоносіїв та мобільного зв’язку до супутників та систем навігації. Полярне сяйво може бути небезпечним для людини. Воно може спричинити збої в роботі головного мозку, спровокувати судоми, головний біль, загострення хронічних захворювань та порушення роботи вестибулярного апарату.

Полярне сяйво різної інтенсивності та кольору – не така вже й рідкість для України. Тільки цього року це вже третє. Перше було у квітні – тоді можна було побачити полярне сяйво зеленого кольору, а також у вересні – тоді небо забарвилося у яскраво-рожевий колір.

Цікаві факти про «Аврору»

Галілео Галілей був першим вченим, який почав вивчати полярне сяйво. Воно, до речі, буває не тільки на Землі, а також на інших планетах – Юпітері, Сатурні та Венері.

Побачити сяйво можна не лише вночі, а й удень. Але через світлий час доби його не так добре видно.

Триватиме сяйво може від 10 хвилин до 50 годин поспіль.

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