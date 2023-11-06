Як зараз виглядає книжковий ринок у Дніпрі: кіоски-привиди та безлюдні ряди (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатись, як сьогодні виглядає головний книжковий ринок міста.
Школярі та студенти купували тут підручники, любителі кримінального чтива – детективи, жінки – романи, просто любителі читати – томики класичної та сучасної перекладної літератури.
Спочатку торгівля була стихійною, а товар продавці розкладали на клейонці на землі, на лавках. Пізніше – у наметах.
Лише у 2000-х роках тут були обладнані спеціальні павільйони.
Згодом торговців ставало дедалі менше і сьогодні від колишнього книжкового ринку залишилася одна назва.
Продають старі, вже читані книжки, детективи, романи, видання, випущені до 1990-х років, а також підручники для школи, контурні карти, атласи, правила дорожнього руху.
У частині павільйонів замість книг можна купити батарейки, іграшки, поклеїти скло на телефон, здати в ремонт смартфон, випити каву.
На книжковому ринку кілька рядів павільйонів, але більшість із них закрито і на 10 непрацюючих припадає один функціонуючий.
Продавців дуже мало, клієнтів ще менше.
2020 року з’явилася ініціатива перенести книжковий ринок, але він досі перебуває на своєму колишньому місці.
старі фото: В. Рязанов
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