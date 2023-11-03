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  • Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

Сьогодні 12:42
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У Дніпрі збереглося не так багато будівель, фасад яких шедро декорований різними зображеннями: сатирів, левів, амурів та інших. Одна з таких будівель, з багатою ліпниною та декором стоїть у самому центрі міста.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися історію вдома та те, в якому він зараз стані.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

Будинок на колишній вулиці Упорній був збудований у 1899 році і дивом зберігся до наших днів. Він один із небагатьох старовинних будівель на цій вулиці, в яких ще живуть і працюють люди. Однак знаходиться будинок в аварійному стані – на фасаді є тріщини.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

Цей невеликий двоповерховий особняк належав родині Шабад, вони були співвласниками фабрики металевих виробів та сталевих лопат. Будівля будувалася як прибутковий будинок. Орендувати тут можна було 4-5-комантну квартиру з усіма зручностями. Квартири були так розкішно обставлені, що будинок Шабад був конкурентом сусідніх готелів.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

Квартири розташовувалися на 2 поверсі, перший, за модою того часу, був відведений під лавки та контори.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

На фасаді досі збереглася ліпнина, можна побачити постаті Меркурія та Фортуни, в руках якої весло. Згідно з міською легендою, весло зроблено з металу, який виготовляли на фабриці Шабад. Говорять, що на фабриці застосовували особливу технологію виробництва металу, завдяки якій вироби служили роками. Подейкують, що секрет технології виробництва захований у схованці будинку, а весло в руках Фортуни вказує напрямок, де знаходиться схованка. Але так це чи ні – невідомо. Документів з описом виготовлення металу на фабриці Шабад досі не знайшли.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

Також на фасаді будинку можна побачити голови сатирів. Тоді дуже популярно було декорувати фасад подібним чином, але для господаря будинку це були не просто «прикраси» будівлі. Фортуна символізувала удачу, а сатири – те, що в бізнесі власник будівлі готовий йти до своєї мети, незважаючи на ризик.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

Прибутковий будинок Шабад дивом не був зруйнований під час Другої світової війни та боїв за місто. Після звільнення Дніпра там була контора Держстраху. Тепер тут здають в оренду офіси та інші приміщення.

Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)

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Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)Українська Новости Днепра про Де у Дніпрі знаходиться будинок, який прикрашає дівчина з веслом та сатири: незвичайна історія старовинного особняка (ФОТО)Русский

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